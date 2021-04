Resumo BBB21 25/04: festinha surpresa com cooler, brinde ao TOP 7 e clima de tranquilidade marcam a madrugada dos brothers | resumo

Falta muito pouco para ser revelado o campeão ou campeã do BBB21. Enquanto isso não acontece, os brothers curtem a casa mais vigiada do país e, a madrugada deste domingo, 25/04, foi de festinha surpresa com cooler, comes e bebes, brincadeiras, papos e brindes do TOP 7. O clima de paz e tranquilidade reinou entre nossos confinados.