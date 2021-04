Resumo BBB21 25/04: Foco na próxima liderança e expectativa para noite de Eliminação são destaques | resumo

É daqui a pouco, Brasil! Neste domingo, 25/04, vai acontecer mais uma Eliminação no BBB21 e, em seguida, nova Prova do Líder e outra formação de Paredão. É o ‘superdomingo’. Ai, meu coração! 😲 Mas, enquanto esse momento tão esperado pelos confinados (e por nós) não chega, vamos falar do que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Depois de uma manhã e início de tarde com sonhos premonitórios, tensão e papo sobre a Final, a tarde e o início da noite

Quer saber mais? Vem para resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil. 😎

Camilla de Lucas, Gilberto e Viih Tube conversavam sobre o Paredão, quando o pernambucano disse que a torcida dele já deve estar cansada de votar, por esse ser o quinto Paredão que ele enfrenta e com votação de três dias: “Eles devem estar extremamente cansados, extremamente cansados. Muito, não é pouco, não”. A youtuber emendou: “A única torcida que não está tão cansada é a minha, né?”.

Viih Tube fala sobre Paredão: ‘A única torcida que não está tão cansada é a minha, né?’

Por falar em Paredão, bora votar? O resultado é daqui a pouco. Não deixe de votar. É rapidinho! 👇 😉

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Fiuk, Gilberto ou Viih Tube?

Ela quer ser Líder de novo 👑

No Quarto do Líder, Pocah tomava banho quando mostrou não estar satisfeita com o período que ficou no cômodo, pois quer mais. Ela falou em voz alta seu desejo para esta noite.

“Vou despedir do meu quartinho. Se Deus quiser, eu volto. Sonho de princesa emendar uma Liderança na outra, para compensar tudo que eu sofri”, comentou a cantora.

Pocah pensa em nova Liderança: ‘Emendar uma na outra, para compensar tudo que sofri´

Mais tarde, Pocah precisou deixar o Quarto do Líder de vez. E então desabafou: “Se Deus quiser, em breve eu estarei de volta… Amo vocês família. Beijo”. E a sister beijou as fotos dos familiares que estão no cômodo.

“Amo muito vocês, torçam por mim, E se eu for para o Paredão, não me deixem sair. Falta pouco tempo. Eu só quero ver vocês quando isso aqui acabar”, continuou a artista.

Pocah se despede do Quarto do Líder no BBB21 e declara: ‘Em breve eu estarei de volta’

Fiuk e Juliette conversavam sobre o BBB, e a sister disse: “Eu amo essa vida. Quero ir ’embora’ mais nunca, Fiuk”. O brother concordou: “Eu também não”, e a paraibana continuou: “Olha essa vista. A gente podia morar aqui nessa casa. Vamos casar e virar um casal de Big Brothers 24 horas transmitidos ao vivo? A gente faz os filhos, depois crescem os filhos e a gente vive aqui dentro”.

Juliette propõe a Fiuk: ‘Vamos casar e virar um casal de Big Brothers?’

++ Juliette fala para Fiuk no BBB21: ‘A vida já é muito bagaceira, a gente tem que amenizar essa situação’

No Quarto Cordel, Juliette, Gilberto, Fiuk e Camilla de Lucas decidiram deitar para descansar um pouco. Entre um papo e outro, a influenciadora digital perguntou para a paraibana: “Vai, Juliette. Qual vai ser o nosso destino das nossas vidas aqui dentro, em nove dias?”.

“Em nove dias, vamos curtir festas, Paredões, muito choro, muitas lágrimas, muita felicidade, muitas brigas…”, respondeu a sister. “Nove dias a gente estala os dedos e acabou…”, emendou Camilla de Lucas. “E, no final, eu vou ganhar um milhão e meio e os outros serão segundo e terceiro lugares”, completou a advogada, que riu.

Camilla de Lucas pergunta a Juliette o que vai acontecer: ‘Vou ganhar um milhão e meio’

De olho na Liderança 👀

Arthur estava sozinho no gramado, quando começou a falar: “Preciso muito dessa liderança hoje. Preciso muito, pelo amor de Deus. Nas últimas três Provas do Líder, eu só fiz vexame, velho. Preciso ganhar hoje. Preciso, preciso. Pior de tudo é que eu não estou com a sensação muito boa… Complicado”.

Sozinho, Arthur fala sobre a próxima Prova do Líder: ‘Preciso muito dessa Liderança’

Emparedado garante que está de boa

Arthur e Gilberto falavam sobre os rumos do jogo. E o instrutor de crossfit comentou que, dependendo do resultado do Paredão de logo mais, eles terão uma ideia do que possa estar acontecendo. E ele emendou falando da torcida da emparedada Viih Tube. “A Viih deve ter uma torcida forte lá fora. A galera da internet”.

“É. A torcida é muito forte, por isso estou de boa se eu sair hoje, entendeu? Estou bem de boa. Eu sei que estou em um Paredão muito difícil”, falou o pernambucano que enfrenta Fiuk e Viih Tube na berlinda.

Gilberto comenta sobre o Paredão com Arthur: ‘Eu sei que estou em um Paredão difícil’

Declaração de confiança (e de voto!)

Por falar em Gilberto, o brother teve uma conversa importante com Camilla de Lucas no início da noite e declarou que jamais desconfiou de qualquer atitude da sister.

“Eu te disse uma vez: ‘Cami, eu já desconfiei de muita gente aqui dentro, mas eu nunca desconfiei de você, nunca”, falou o doutorando em economia, que disse ainda: “O teu coração é tão bom, que dá para ver, transpassa.”

Gil declara a Camilla de Lucas: ‘Desconfiei de muita gente aqui dentro, mas nunca de você’

No entanto, após a declaração de confiança, Gilberto aponta:

“A Viih voltando e eu viro Líder, por exemplo, eu votaria nela, mas se ela sai, aí, infelizmente, eu votaria em você.”

“Eu sei. Faz parte da dinâmica”, fala a sister.

Gilberto e Camilla de Lucas continuam conversando na área externa da casa do BBB21

Confira todos os vídeos 👇

Por enquanto, é isso. Fica com a #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais amada do Brasil! Até a próxima! 👋