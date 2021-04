Resumo BBB21 26/04: madrugada tem promessa paga com pulo nu na piscina e incômodo com decisões | resumo

O Super Domingo chegou e, com ele, mais um fim de noite agitado no BBB21 com direito a eliminação, Prova do Líder , nova organização da Xepa e do VIP e formação de um novo Paredão . Tudo isso só poderia resultar na madrugada de segunda-feira, 26/04, com decepções, análises do jogo e… comemoração sem roupa. Sim, tivemos até isso. 🤭

Como já era esperado nesta Reta Final, mais uma pessoa precisava ser eliminada do BBB21 e, desta vez, Viih Tube foi a escolhida do público para deixar a disputa. A youtuber recebeu 96,69% dos votos e entrou para a lista de maiores rejeições da história do reality.

“Me perdoa se eu magoei alguém, você estão no TOP 6 porque merecem. Muito foco para vocês!”, ela declarou antes de deixar o confinamento.

A ex-sister conversou com Tiago Leifert e confirmou ter cometido um erro de propósito durante uma Prova do Líder vencida por Gilberto.

Passada a saída da youtuber do jogo, os brothers precisaram “virar a chave”, pois o foco deveria estar em mais uma Prova do Líder. Quem levou a melhor foi Gilberto, que conquistou a soberania da casa pela terceira vez. Veja como foi a disputa!

Bora descansar depois de tantas emoções? Nada disso. Os confinados foram novamente para a sala e tivemos uma nova formação de Paredão. O Líder indicou Camilla de Lucas, que estreou na berlinda.

“A gente precisa passar por esse processo, todo mundo aqui já passou… ela sabe do meu carinho, mas nesse momento, a minha indicação é pensando no jogo”, explicou o pernambucano.

A sister de Nova Iguaçu tinha direito a um Contragolpe e sua escolha foi puxar Pocah para disputar a preferência do público. A cantora, então, abriu os votos da casa, que foram ali mesmo, no sofá da sala.

O resultado não foi favorável para Arthur, que recebeu mais indicações entre os confinados. Veja quem votou em quem 👇

Você já tem uma torcida para essa berlinda? Confira a justificativa de casa emparedado para permanecer no jogo e não deixe de votar em quem desejar ver fora do programa 👇

No jogo, todas as escolhas geram consequências e, na formação do Paredão, essa regra é ainda mais intensa. Apesar de Camilla afirmar saber que este momento chegaria, Juliette demonstrou não ter ficado satisfeita com a decisão de Gilberto e falou ao brother:

“Se eu fosse para o Paredão com Camilla (de Lucas), eu ia ficar muito triste com você, Gil”, declarou.

Porém, momentos mais tarde, o Líder declarou ter certeza de que sua escolha foi a certa.

Do outro lado da berlinda, Arthur lamentou com Pocah — também emparedada — e acredita que será o eliminado da vez. Além disso, ainda disparou sobre uma atitude da sister: “Você me prejudicou”. O capixaba também demonstrou insatisfação com atitude de um dos brothers.

“Ele falou tanto de um salvar o outro. Na hora que ele poderia me salvar, me prejudicou”, desabafou.

Enquanto isso, a influenciadora comentou estar tranquila em relação ao resultado da disputa pela preferência do público, apesar de não poder prever o resultado.

“Eu não estou com medo de nada, não… Não estou com medo de nada referente a isso, só minha trajetória”.

Foi aqui que pediram nudes? 🍑

Fiuk disse ter ficado mal por voto dado no capixaba, mas logo lembrou que sobreviveu a mais um Paredão e mostrou que é bom em cumprir promessa: o cantor e ator havia prometido, junto com Gilberto, que os dois pulariam na piscina do jeito que vieram ao mundo. Dito e feito, Brasil, e com direito a selinho de bônus.

Após o mergulho ousado, Fiuk brincou com Juliette sobre o relacionamento entre eles e o pernambucano. O brother revelou o que pensa deles:

“Nós somos um trisal… Juliette, não quis casar comigo? Olha quem vem junto”, disse o paulista.

“Você também não facilitava minha vida, não. Eu era muito boazinha”, comentou Juliette.

O ator e cantor também se declarou para a paraibana e disse o que mais gostou na sister, e ela ponderou sobre a amizade dos dois:

Apesar do clima de brincadeira, a maquiadora e advogada disse que não gostou da escolha de Gilberto para a berlinda e revelou ter ficado insatisfeita com mais uma decisão dele: a divisão entre Xepa e VIP:

“Eu fiquei triste que o Gil não me puxou [para o VIP]. Mas pelo menos não estou no Paredão”.

Momentos depois, a confinada pediu que o doutorando em Economia “não soltasse a sua mão”, e comentou o que sente:

“Eu tenho medo desses teus amores aí pelos outros”, afirmou.

Antes de dormir, Camilla de Lucas questionou Juliette se a relação dela com o pernambucano seria igual, caso Sarah ainda estivesse no confinamento. A paraibana foi direta e afirmou que não:

“Ela não acreditava em algumas coisas que eu falava. A gente não batia muito com as ideias e isso passava muito para o Gil”, apontou a sister da Paraíba.

