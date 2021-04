Resumo BBB21 26/04: sister diz que ficará frustrada se não ganhar a edição e Líder faz análise da reta final do jogo | resumo

À tarde e início da noite, a emparedada Camilla de Lucas ‘ensaiou’ sua saída do programa, indo de mala e cuia até a porta principal da casa, mas era só para fazer um vídeo para o #FeedBBB e reafirmou que quer continuar no reality. Claro! 😄 Teve ainda muita reflexão sobre o game, sister confessando que, se não ganhar o BBB21, ficará frustrada e Líder Gilberto lembrando do selinho em Fiuk. 💋

A academia do BBB21 virou, realmente, o lugar das reuniõezinhas de jogo, não é mesmo? À tarde, Gilberto e a emparedada Camilla de Lucas estavam lá espiando os bonecos dos participantes no painel tático. O brother perguntou se ela imaginava que iria tão longe, faltando apenas oito dias para a Final da edição, com seis participantes na casa.

“Eu imaginava. Mas eu achava que era mais fácil”, respondeu a sister, lembrando uma fala de Tiago Leifert: “A gente só conhece o BBB quando está aqui”.

A influenciadora digital de Nova Iguaçu enfrenta a sua primeira berlinda na edição. Ela está no 15º Paredão com Arthur e Pocah.

Depois, a dupla ganhou a companhia de Fiuk e eles lembraram de alguns momentos marcantes que aconteceram no confinamento. Eles também destacaram várias edições do Jogo da Discórdia. O doutorando em Economia desabafou que se sentiu mal quando foi escolhido como “jogo sujo” por outros brothers.

“O Jogo da Discórdia que mais me doeu foi quando eu estava no Paredão e recebi cinco placas de ‘jogo sujo’. Me doeu muito. Eu chorei. A casa tinha 10 pessoas, eu ganhei de cinco. Foi muito pesado. Pensei: ‘Se as pessoas lá fora estão achando que estou jogando sujo aqui dentro, vai ser a maior dor no meu coração’. Para mim doía muito”, contou o pernambucano.

Na ocasião, ele foi escolhido nesta categoria por Caio, Rodolffo, Pocah, Thaís e Viih Tube.

A emparedada Camilla de Lucas foi até a área externa da casa e falou para Juliette: “Ai, eu quero ficar. Gente, não quero ir embora, não. Poxa, não quero ir embora, não“. A paraibana emendou: “Vai ficar, amiga”.

Em seguida, Camilla de Lucas pegou a mochila no Quarto Cordel e pediu para Juliette fazer um vídeo para o #FeedBBB dela indo até a porta da casa, como se estivesse deixando o BBB21após Eliminação. Gilberto, que assistia à cena, aplaudiu e disse: “Vai ‘hitar’! Ai, Camilla, muito bom”. A influencer disse para a advogada e maquiadora: “Ficou ótimo o vídeo!“.

Camilla de Lucas e Juliette baterem o maior papo na área externa da casa, e a influenciadora digital comentou as chances de ser eliminada do reality.

“Estou estou indo com duas pessoas que são muito amigas, entendeu? E quando a pessoa vota pra sair, eu sei que a torcida do Arthur não votaria na Pocah, e nem a torcida da Pocah votaria no Arthur. Então, as duas podem votar em mim para que eu saia, né?”, falou a emparedada.

Gilberto e Fiuk almoçavam na cozinha do VIP, quando o Líder da semana especulou sobre os próximos acontecimentos do jogo e falou de possíveis cenários. “Depende de quem voltar do Paredão também, né? Eu acho que se você virar Líder, eu não vou”.

“Amém, vou fazer tudo para isso… quero muito, muito, muito ser Líder”, falou o cantor.

“Se a Cami (Camilla de Lucas) sair e eu viro o Líder, aí você vai para o Paredão. Porque aí eu acho que você é puxado”, completou o pernambucano.

‘Meu maior propósito é ganhar’

Durante o bate-papo, a paraibana comentou com a influenciadora digital sobre a vontade de ganhar o BBB21.

“Meu maior propósito é ganhar. Não ganhar seria uma frustração bem considerável. Mas as outras coisas, como a gratidão por estar aqui, compensam, sabe? Fazem um carinho, se eu não ganhar”, confessou a sister.

Gilberto comentou com Fiuk sobre a Reta Final do jogo: “Se a gente chega no Top 4, os dois, um está garantido na Final. Um representante da dupla está na Final. Tem que chegar pelo menos um dos dois na Final. Pelo amor de Deus”.

“Tão perto e tão longe“, disse o cantor. Depois de algum tempo em silêncio, ele ainda falou: “Quanta emoção, Ave Maria. Quanta emoção!”.

Depois de conversar bastante com Fiuk, Gilberto foi para o Quarto do Líder, afinal, tem que curtir essa mordomia maravilhosa, né? Ele então observou o seu quadro vestido de monarca, cercado de cachorros, e se divertiu com a imagem. O confinado aproveitou para falar sozinho e comentou sobre o fato de estar tão perto da Final do jogo: “Gente, eu estou aqui, eu estou aqui no Top Five!“.

“Eu acho que eu não vou para o próximo Paredão. Eu não vou para o próximo Paredão. Eu vou chegar no Top 4, aí vai ser raça para ganhar essa Prova. Gil, tu tem que ganhar a Prova. Tu tem que ganhar a última Prova, pelo amor de tudo o que há de mais sagrado”, continuou o brother.

O pernambucano continuou falando sozinho e ainda comentou sua trajetória no jogo. Depois de rememorar os seus feitos, o doutorando em Economia refletiu: “Que trajetória, hein!? Ai que situação, eu pelado”. Ele comenta se referindo a um momento da última madrugada, em que cumpriu uma promessa com Fiuk por voltarem juntos do Paredão, em que Viih Tube foi eliminada.

Fiuk e Gilberto pulam na piscina sem roupa BBB21 gif — Foto: Globo

Sem roupas, os brothers deram um selinho e pularam na piscina. Sobre o momento, o confinado relembrou: “Eu beijei na boca do Fiuk! Ai, Brasil!”. Gilberto rodou na cama rindo e se divertindo com a memória.

Enquanto todos tiravam um cochilinho na casa mais amada e vigiada do Brasil, Juliette foi para a academia observar o quadro com o avatar dos brothers. Ela falou sobre a próxima liderança.

“Tá vendo? Como a vida nos surpreende”, disse a sister. “Não vou nem mexer. Botei na Camilla (de Lucas) e foi o Gil (Gilberto)!”, completou, olhando para o desenho de roupão de Líder.

No entanto, Juliette resolveu vestir seu avatar como Líder: “Vou deixar em mim. Porque um dia serei eu“.

No Quarto do Líder, Gilberto falou sobre a sua atuação nas Provas do Líder e comentou consigo mesmo: “Quando o babado está quente, meu filho, eu vou para cima com a moléstia dos cachorros. É bom que salva eu, Fiuk e Juliette num bolo só. Menino, eu salvei meu pódio do Paredão. A minha Liderança salvou meu pódio do Paredão. Eu Líder e meu pódio não estão no Paredão, que é eu, Fiuk e Juliette”.

