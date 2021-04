Resumo BBB21 27/04: brinde no Almoço do Líder, ‘casamento’ de Fiuk com Juliette e tensão antes de Eliminação são destaques | resumo

Com mais uma Eliminação se aproximando, a tensão tomou conta novamente dos confinados, que fizeram seus ‘discursos finais’ e apostas para a berlinda.

Quer saber mais? Vem para resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil. 😎

++ Reta Final BBB21: reveja momentos do quadro ‘O Brasil tá vendo’

Brinde em almoço especial 👑

1 de 2 Brothers brindam no BBB21 — Foto: Globo Brothers brindam no BBB21 — Foto: Globo

O Almoço do Líder desta terça-feira foi mais do que especial e reuniu a casa inteira! Gilberto escolheu os menus brasileiro e italiano e convidou todos os brothers para a refeição.

Com VIP e Xepa separados e usando os copos corretos para não perder estalecas, eles fizeram um brinde juntos.

Divididos em Vip e Xepa, brothers do BBB21 brindam no Almoço do Líder

++ Juliette afirma para Camilla de Lucas no BBB21: ‘Achei sua trajetória tão legal’

Casamento no BBB? 👰‍

Brothers ‘casam’ Fiuk e Juliette em brincadeira no BBB21

Lá vem a noiva! Os brothers encenaram durante a tarde o ‘casamento’ de Fiuk e Juliette no BBB21.

“Fiuk, você aceita casar com a Juliette?”, pergunta Camilla de Lucas. O brother ri e responde: “Como diz o papai… Senta aqui!”

E será que Juliette aceitou? “Sem o Gil!”, respondeu a ‘noiva’.😂😂😂

Juliette brinca em papo com brothers no BBB21: ‘Flechei todo mundo, ninguém me quis’

O papo sobre relacionamentos tomou conta da casa mais vigiada do Brasil durante a tarde. Juliette declarou:

“Flechei todo mundo, ninguém me quis, fazer o quê?“.

Já Gilberto relembrou o beijo em Lucas Penteado no início do programa. Camilla de Lucas perguntou ao doutorando em Economia com quem ele faria um casal na edição.

“Com o Lucas… A gente ficou e tudo”, respondeu o brother.

Gilberto diz que faria casal com Lucas no BBB21: ‘A gente ficou e tudo’

++ Brothers relembram início do BBB21 e Gilberto afirma: ‘Eu já entrei com o pé no acelerador’

Tensão antes de eliminação 😨

Arthur comenta com Juliette no BBB21: ‘Medo de acabar, mas sobre o Paredão, estou de boa’

Arthur conversou com Juliette sobre a tensão antes da noite de Eliminação:

“Medo de acabar, sabe? Mas a questão do Paredão… eu hoje estou de boa. A terça-feira para mim é o dia mais tranquilo do Paredão”.

A emparedada Pocah também falou sobre a sensação de estar na berlinda. Ela avaliou sua trajetória em conversa com Gilberto:

“Só estou aqui por conta da misericórdia do Senhor e do público. Se depender de mim, do meu jogo interno, eu estou lascada”.

Pocah avalia trajetória no BBB21: ‘Se depender de mim, do meu jogo interno, estou lascada’

Mais tarde, enquanto fazia a maquiagem, Pocah voltou a falar sobre a noite de Eliminação: “Não sei gente, mas eu estou com a sensação de que vou sair”.

“Pocah, estou na vibe do ‘ninguém sabe o que vai acontecer’, para mim, desde a Eliminação de Thaís é o mistério do mistério, amada”, respondeu Juliette.

++ Arthur brinca com Juliette antes de Eliminação no BBB21: ‘Se eu sair, tenho certeza que você vai chorar’

Aproveite para votar 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, Camilla De Lucas ou Pocah?

Juliette e Pocah conversaram sobre a cantora Anitta. A advogada e maquiadora perguntou para a sister se ela poderá ser também amiga da ‘poderosa’.

“Não, porque eu tenho ciúmes”, respondeu Pocah, brincando. “Com certeza ela vai gostar de você”, continuou a funkeira.

“Se ela disser: ‘Eu estou torcendo para Juliette e para Pocah’. Aí, é pau!”, disse a advogada.

2 de 2 Pocah e Juliette conversam no BBB21 — Foto: Globo Pocah e Juliette conversam no BBB21 — Foto: Globo

Fiquem de olho nesta ‘superterça’ com #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

👉 Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se!

Veja todos os vídeos 👇

Confira também o Parada BBB!