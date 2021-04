Resumo BBB21 27/04: madrugada tem troca de declarações carinhosas, Juliette incomodada, e Arthur preocupado com Paredão | resumo

Segunda-feira à noite é dia de Jogo da Discórdia, correto? Não desta vez. Na Reta Final do BBB21, os brothers foram surpreendidos com uma dinâmica amigável, o que deixou nossos confinados emotivos e cheios de amor para distribuir. Mesmo neste clima, teve quem não gostou das respostas dadas pelos colegas e a madrugada desta terça-feira, 27/04, teve espaço para DR. Teve também brother incomodado com atitudes na casa e gente preocupada com o Paredão — este e o que ainda está por vir.