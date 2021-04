Resumo BBB21 27/4: almoço do Líder com todos os confinados e receio do Paredão marcam manhã e início da tarde | resumo

A uma semana da grande Final, a casa do BBB21 teve uma manhã tranquila. Mesmo sendo terça-feira, dia de Eliminação, os brothers aproveitaram as primeiras horas do dia para descansar muito! E só acordaram para missão Raio-X e Queridômetro .

Gilberto precisou deixar o quarto do Líder, no final da manhã, e não dormiu mais. O doutorando em Economia ficou sozinho no gramado fazendo várias especulações sobre o jogo.

Na hora do almoço, o Líder recebeu um presente e pôde convidar a casa toda para desfrutar esse momento ao seu lado. Que felicidade, hein!

No BBB21, brothers são acordados com toque de despertar

Ao toque do despertar, os confinados levantaram sonolentos e se arrastaram até o confessionário para fazer o Raio-X. Em dia de eliminação, os emparedados aproveitaram o momento para pedir mutirão de votos. Confira a seguir.

“Sexta vez passando por isso. Só posso pedir que continuem dedicados… Quero muito ficar, isso aqui é um sonho.”

Raio-X BBB21: Arthur – 27/04

“Chegou o grande dia, dia do Paredão. Estou confiante, mas é um Paredão difícil. Continuo na fé e conto muito com vocês.”

Raio-X BBB21: Camilla de Lucas – 27/04

“Último dia de votação desse Paredão, vocês já sabem, preciso de todos, mutirão. Eu e minha dupla, a gente precisa ficar. Conto muito com vocês.

Raio-X BBB21: Pocah – 27/04

No Queridômetro, ‘só love, só love’. Na reta final do reality, os confinados estão em clima de harmonia. Todas as tretas foram resolvidas na casa, e eles só querem curtir a última semana em paz.

1 de 2 Queridômetro 27/4 — Foto: Globo Queridômetro 27/4 — Foto: Globo

🧠 Especulações sobre o jogo

Sozinho, Gilberto fala sobre vaga na Final do BBB21: ‘Pânico, medo de fazer besteira´

Único acordado na casa, o Líder Gilberto falou sozinho sobre os seus sentimentos em relação à reta final do BBB21. Ele afirmou que teme perder a vaga na Final e acredita que não será indicado ao Paredão formado nesta terça-feira.

“Pânico, medo de fazer qualquer besteira e perder”, afirmou o doutorando em Economia.

De olho na Semifinal, caso seja Líder de novo e possa salvar um brother, ele declarou:

“Se eu for Líder, quero Fiuk.”

Gilberto pensa na Semifinal do BBB21: ‘Se eu for Líder, quero Fiuk’

O almoço do Líder de hoje vai ser especialíssimo! Gilberto pôde convidar a casa toda para dividir com ele um cardápio delicioso: menu brasileiro e italiano:

“Eu vou dar um almoço hoje muito especial. Quero convidar todos vocês para o meu almoço porque eu não sou obrigado a nada, né?”

Gilberto convida todos os brothers para Almoço do Líder no BBB21

Enquanto aguardava pelo almoço, o doutorando em Economia aproveitou os últimos instantes no Quarto do Líder, em clima de nostalgia:

“Saudade. Registrando a foto, pra ter salvo.”

2 de 2 Gilberto faz selfie no Quarto do Líder — Foto: Globo Gilberto faz selfie no Quarto do Líder — Foto: Globo

