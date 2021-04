Resumo BBB21 28/04: beijinhos em Fiuk, especulação sobre dummies e animação para a festa são destaques | resumo

A tarde desta quarta-feira, 28/04, foi um exemplo disso. Gilberto fez carinho em Fiuk e afirmou que estava se aproveitando mesmo. Ai, Brasiiil! 😆 Já Juliette, beijou o corpo do cantor duas vezes e o clima descontraído parecia querer esquentar na casa. 🔥 Mas calma, nada de fogo no parquinho. 🤭 Tudo ficou na brincadeira! 👀

E enquanto Ferrugem e Mumuzinho não chegam para animar os confinados na festa desta noite, que tal conferir o que os nossos brothers aprontaram na tarde e no início desta noite? Cola aqui no resumo da #RedeBBB do que rolou no Big Brother Brasil.