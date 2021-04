Mais um SUPER dia no BBB21 aconteceu! Dia de eliminação, nova liderança e novo Paredão. Ufa! Quanta coisa! 😰 Pois é, faltam 6 dias para o fim do reality, e o TOP5 está à flor da pele! Muitas conversas sobre o jogo, brothers comemorando, chororô de emparedados e coroação da última Líder do reality movimentaram a madrugada do Big dos Bigs!

Mais um eliminado do Big dos Bigs deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão! Arthur foi o escolhido do público com 61,34% dos votos. O brother disputou a preferência do público ao lado de Camilla de Lucas e Pocah.

O instrutor de crossfit, após sair do reality, conversou com o apresentador Tiago Leifert e agradeceu sua participação dentro do reality:

“Fico feliz, sim, por tudo o que eu fiz. Foram cinco anos tentando estar aqui. Foi de verdade, sim. Só posso agradecer”.

A última dos moicanos! 👑

Com a saída do Arthur, os brothers tiveram um verdadeiro “vida que segue”. Tiago Leifert anunciou uma nova Prova do Líder – no caso, a última do BBB21. Juliette levou a melhor, conquistando sua primeira liderança no programa. Veja como foi a prova!

Como em todo reinado, a indicação vem: Juliette escolheu Pocah para ir ao 16º Paredão do reality.

“Eu queria primeiro dizer que acredito na justiça do público. Vou indicar a Pocah ao Paredão novamente. Sei que ela é forte (…). É o público quem decide”, indicou a nova Líder.

A cantora, já emparedada, teve que salvar um brother da berlinda e acabou optando por Fiuk. Com isso, Gilberto e Camilla de Lucas acompanham a sister no 16º Paredão do Big dos Bigs.

“Vou salvar o Fiuk, por estratégia. Não tem mais o que fazer, não tenho mais uma dupla”, explicou a carioca.

Os brothers se reuniram após a formação de Paredão para comemorar o Top 5 do BBB21. “Todos somos muito amados, muito felizes e gratos. E vamos ser muito bem recebidos lá fora”, disse Juliette.

“Para o resto da vida a gente vai ser Top 5 do BBB”, comemorou Fiuk.

Choro, abraços e pedido de desculpa dos emparedados 😭🤗

Após o Paredão ser formado, Gilberto e Pocah se abraçaram. O doutorando em Economia chorou, e a cantora declarou para o brother: “Força, por favor. Força! Você é muito forte. Eu falei para você que eu te via na Final. Eu falei e você é um dos favoritos, como todos nós somos, para gente estar aqui até agora”.

Pocah chorou também no Quarto Cordel e disse estar triste. Ela foi consolada por Juliette e Camilla de Lucas, e se questionou sobre sua trajetória no reality:

“O que o público está vendo em mim, gente?”.

“Você é maravilhosa. Não faça isso com você, não”, aconselhou Juliette.

E o chororô seguiu no Quarto Cordel! Agora, foi a vez de Gilberto chorar sozinho deitado na cama. O brother disse estar com medo pelo fato de estar emparedado.

“Sexta vez!”, lamentou o brother.

Pocah voltou a chorar no Quarto Cordel e desabafou com Fiuk: “Não sei passar sem me machucar ou pensar que eu estou machucando alguém, sabe?”.

“Eu nunca tinha puxado ninguém. Primeira vez, eu nunca tinha puxado ninguém… Ainda mais o Gil”, continuou a sister.

Antes de chorar no Quarto Cordel, Pocah admitiu para Camilla de Lucas e Juliette o porquê de ter decidido salvar Fiuk do Paredão:

“Eu ia salvar a Camilla. Só que eu falei ‘não vou com a dupla’. Minha estratégia foi não ir com a dupla. Pensei, a Cami já me indicou, o Gil também, foi isso”.

Em sua primeira liderança, última do programa, Juliette teve direito ao Quarto do Líder. Assim que liberou o acesso, a sister se emocionou ao entrar no cômodo e ver as fotos da família. Camilla de Lucas, que acompanhou a nova Líder, elogiou a mãe da maquiadora e advogada ao ver o retrato e chamou Juliette para olhar o quadro na parede.

“Eu estou uma princesa”, exclamou a nova Líder.

Fofocas no Quarto da Líder 🤪

Depois de inaugurar o Quarto do Líder, Juliette recebeu Gilberto e questionou o brother sobre uma situação que aconteceu no Paredão: “Você foi dizer a Pocah que eu queria que ela saísse?”. “Eu? Eu não! Pergunte a ela”, afirmou o doutorando em Economia.

O brother também comentou com a maquiadora e advogada que Camilla de Lucas estava estranha com ele.

“Tu achava que ela saia“, rebateu a sister.

Ainda no Quarto da Líder, só que dessa vez, com Camilla de Lucas, a influenciadora comentou com Juliette sobre percepção de que Gilberto ficou chocado Arthur ter sido o eliminado:

“Eu vi que o Gil ficou muito surpreso. Acho que o Gil achou que eu sairia. Ele falou para mim que eu não iria longe no jogo”.

Camilla de Lucas aproveitou o momento a sós com a Líder e perguntou sobre suas preferências entre os brothers e ex-brothers desta edição do Big Brother Brasil.

“Quem você pegaria dos bofes que estão aqui dentro?”, perguntou a influenciadora.

“Bill era esteticamente o mais bonito. Fiuk, Rodolffo e Arthur. Os mais bonitos”, respondeu Juliette.

Agora é hora dos brothers darem aquela descansada! Mas fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

