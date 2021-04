Resumo BBB21 28/04: ‘Vacina Sim’, cantoria e banho de piscina marcam a manhã e o início da tarde na casa | resumo

A seis dias da grande Final , os brothers acordaram mais animados na casa mais vigiada do BBB21 . A convite da Líder Juliette, as sisters Camilla de Lucas e Pocah curtiram a manhã e o início da tarde na piscina. Já Fiuk e Gilberto preferiram dormir a maior parte do tempo.

No Raio-X, o doutorando em Economia, que enfrenta seu sexto Paredão, revelou estar triste. Já a influenciadora e a cantora focaram em pedir mutirão de votos.

Os brothers também receberam camisas da campanha ‘Vacina Sim’, que emocionou a todos e inspirou até letra de música.

+++ Vídeos BBB: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 28/04

Confinados acordam com toque de despertar no BBB21

Ao toque do despertar, os confinados acordaram para fazer o Raio-X e o Queridômetro. A seis dias da grande Final, os emparedados pediram mutirão para ficar no reality.

“Nem acreditei que tenho torcida, muito obrigada de verdade. Por favor, me deixem ficar de novo. Quero muito ficar até a Final. Nessa reta final, cada voto importa.””

Raio-X BBB21: Camilla de Lucas – 28/04

“Mais uma vez Paredão, sexta vez. Estou indo com duas mulheres fortes!!! Estou triste, estou mal e querendo muito ficar, mas é difícil. Quero muito a ajuda de vocês.”

+++ Sozinho, Gilberto dispara no BBB21: ‘Não quero conversar com ninguém’

Raio-X BBB21: Gilberto – 28/04

“Voltei e já estou novamente (no Paredão). Não se cansem, continuem votando. Quero mandar um salve pra minha dupla, Arthur. Torça aí fora por mim.”

+++ Pocah se emociona ao falar sobre a filha, Vitória: ‘Que saudade’

Raio-X BBB21: Pocah – 28/04

Líder pela primeira vez no programa, Juliette comemorou a conquista tão sonhada:

“Obrigada por todas as energias positivas que mandaram pra mim. Deu tudo certo. Muito feliz por mostrar minha família a vocês, de viver esse momento… Nunca mais vou reclamar de nada, nunca mais vou brigar com ninguém.”

Raio-X BBB21: Juliette – 28/04

Camilla de Lucas prepara surpresa para Juliette — Foto: Globo

Após atualizar o avatar de Juliette no painel tático da academia do BBB21, Camilla de Lucas levou Juliette para o espaço, vendando os olhos da sister. A influenciadora pediu para a advogada se sentar com cuidado, tirou as mãos e apontou para o painel tático, onde o avatar da advogada está em destaque e com o roupão de Líder. As duas gritaram e comemoraram.

“Juliette Líder”, afirmou a influenciadora. “Eu sou Líder”, vibrou Juliette.

Camilla de Lucas prepara surpresa para Juliette na academia do BBB21 e sister comemora

Brothers recebem camisa da campanha “Vacina sim” — Foto: Globo

Os brothers do BBB21 vão até a despensa e são surpreendidos com camisas especiais da campanha “Vacina Sim”. Ao terem a notícia de que a imunização em todo o mundo foi iniciada, a emoção tomou conta de todos.

“Quero dedicar esse momento a todas as pessoas que foram embora por isso. A todas as vidas perdidas, a todas as famílias desfeitas, a todas as pessoas que lutaram e venceram. Ao meu tio, à mãe de Camilla e à mãe de todo mundo, ao pai de todo mundo, ao irmão, ao amigo. A gente conseguiu”, disse a Líder, sem conter as lágrimas.

No BBB21, brothers recebem camisas da campanha ‘Vacina Sim’

🎶 Cantoria e muita emoção

A notícia da vacina deixou os confinados muito felizes. O sentimento foi tão grande que virou música. Fiuk e Juliette criaram a versão. Confira no vídeo a seguir:

Juliette e Fiuk criam música sobre a vacina no BBB21

O cantor paulista falou da canção com Pocah e Camilla, que criaram uma paródia:

Sisters mostram nova paródia sobre vacina para Juliette

Sisters tomam banho de piscina no BBB21 — Foto: Globo

Na sequência, Camilla de Lucas, Juliette e Pocah aproveitaram a manhã para colocar o bronzeado em dia e fazer muitos cliques! Teve foto no espelho, posada no gramado e, claaaaaro, vídeos delas se jogando na piscina!

Juliette e Camilla de Lucas pulam na piscina do BBB21 de mãos dadas

Depois das sisters, foi a vez de Gilberto aproveitar a piscina. Ainda chateado, ele nadou sozinho de um lado para o outro e ficou imerso em seus pensamentos.

1 de 1 Gilberto aproveita piscina no BBB21 — Foto: Globo Gilberto aproveita piscina no BBB21 — Foto: Globo

