Resumo BBB21 29/04: Declarações de carinho, flerte e expectativa pela Final marcam madrugada de festa | resumo

Todo mundo merece ser feliz na Reta Final do BBB21! Para levar esse astral para dentro da casa mais vigiada do Brasil, Mumuzinho e Ferrugem deram um showzaço na Festa Original Piraquê. E os brothers foram mesmo contagiados pelo clima do pagodinho, porque choveram declarações de afeto – e até flerte.

Brothers comemorando o TOP5 no BBB21 — Foto: Globo

Depois da “supersemana” de eliminações, Provas do Líder e Paredões que definiram o TOP 5 do BBB21, os brothers curtiram um pagodinho para relaxar. Mumuzinho e Ferrugem estrearam em grande estilo no gramado do BBB e, claro, arrasaram!

Começa o show de Ferrugem e Mumuzinho no BBB21

Mumuzinho logo deu o recado para os brothers deixarem o nervosismo de lado:

“Vocês merecem ser felizes!”.

Mumuzinho canta para brothers do BBB21 : ‘Vocês merecem ser felizes’

Pedido de Mumu é ordem, então Gilberto tratou de vigorar logo que o cantor puxou uma Alcione. Descansa, Britney, tem espaço pra mais de uma diva nesse coração pernambucano. ❤️

Mumuzinho interpreta música de Alcione, e Gilberto vibra com perfomance no BBB21

Já faz tempo que Fiuk e Juliette estão naquele climinha de flerte. Mas parece que o pagodinho inspirou o ator, que caprichou nas cantadas. Teve crise de ciúme após flagrar um selinho entre a sister e Gilberto…

“O que é isso, Juliette?”, questionou o cantor e ator.

Fiuk flagra selinho entre sister e Gilberto e questiona: ‘O que é isso, Juliette?’

… e pedido pra conversar de rostinho colado.

Fiuk pede a Juliette em festa do BBB21: ‘Fala mais perto’

Será que esse shipp rola?🤭

No BBB21, Juliette chama Fiuk de mimado e ele responde: ‘Vai dizer que não é bom?’

Parceiros no amor 😍 e no jogo🕹

E faltando cinco dias do fim do programa, é impossível não pensar na possibilidade de ser um dos finalistas do BBB21 – mas também é inevitável transbordar carinho pelos colegas que moram com você há quase 100 dias.

Camilla de Lucas, que está emparedada, fez uma declaração daquelas a Juliette.

“Se eu sair, vou torcer para você”, declarou a influenciadora.

Camilla de Lucas diz para Juliette: ‘Se eu sair, vou torcer para você’

Mas no meio de tanto amor, ainda sobra espaço pra uma treta de mentirinha. Juliette viu a sister de Nova Iguaçu cochichando e não deixou passar: “Fala na minha cara!”.

BBB21: Camilla de Lucas ‘cochicha’ com manequim e Juliette brinca: ‘Fala na minha cara’

Brothers brincam com balões cheios de tinta em festa: ‘Eu vou ganhar o BBB?’

“Sua vida é revolução”, disse Camilla.

“Me orgulho muito de tu”, Gilberto respondeu.

Emocionado, Gilberto diz para Camilla de Lucas sobre reta final no BBB21: ‘Falta pouquinho

Em um momento de confraternização da festa, Pocah aproveitou para deixar claro que a amizade entre eles não vai ficar apenas na casa.

“Depois vai ser só saudade. Depois a gente se encontra”, declarou a cantora.

Pocah declara que irá atrás dos brothers após o BBB21: ‘Depois a gente se encontra’

Em um momento de afeto, Gilberto e Fiuk também reforçaram a parceria.

“Eu torço muito por você”, declarou o pernambucano ao paulista.

“Obrigada por estar comigo nessa jornada. Nunca vou esquecer, nunca”, agradeceu o ator.

Gilberto declara para Fiuk no BBB21: ‘Eu torço muito para você’

Ou nem tanto? Gilberto, que encara o sexto Paredão e costuma ser um dos mais tensos quando o assunto é a berlinda, declarou que está diferente.

“Eu estou calmo, tenho esperança”, disse o doutorando em Economia.

Gilberto fala sobre Paredão com Camilla de Lucas no BBB21: ‘Estou esperançoso’

Já Camilla de Lucas, emparedada pela segunda vez, está ansiosa para saber se é uma das preferidas do público.

“Meu objetivo é ir para a Final. Eu planejei estar na Final, trouxe roupa Final. Não quero só voltar do Paredão, eu quero ser um dos favoritos”.

Camilla de Lucas afirma: ‘Não quero só voltar do Paredão, eu quero ser um dos favoritos’

E a terceira emparedada, Pocah, desabafou que é só gratidão pela experiência do BBB, apesar da berlinda.

“Muito obrigada por tudo, por cada momento que a gente viveu. Não tem como ficar triste, é impossível.”.

No Paredão do BBB21, Pocah afirma: ‘Não tem como ficar triste, é impossível’

A emoção bateu com intensidade nessa reta final do BBB21 e o DJ ainda colocou a música “Geni e o Zepelim”, do cantor Chico Buarque. Será que os brothers se emocionaram, sim ou com certeza?

Durante a Festa Original Piraquê no BBB21, brothers se emocionam e cantam juntos

Brothers e sisters desfilando na Festa Original Piraquê no BBB21 — Foto: Globo

