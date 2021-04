Resumo BBB21 29/04: Despedida do Quarto do Líder, desabafos e tensão antes de Eliminação são destaques | resumo

O ‘TOP 4’ está quase se formando já que nesta quinta-feira, 29/04, é noite de Eliminação no BBB21! A tensão da Reta Final tomou conta dos brothers, especialmente dos emparedados Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah. Durante a tarde e início da noite, eles arrumaram as malas, analisaram a trajetória no reality e fizeram algumas despedidas.

Ainda durante a tarde, Juliette celebrou seu Almoço do Líder e, logo em seguida, se despediu do Quarto do Líder, com a última liderança desta edição. A sister se emocionou ao retirar suas malas do cômodo.

Brinde e declarações 🥰

Juliette comemora Almoço do Líder no BBB21, e Gilberto declara: ‘Você batalhou muito’

O Almoço da Líder Juliette foi cheio de brindes, comemorações e nostalgia. A sister convidou Gilberto, para a celebraçãoes, e os dois se emocionaram ao relembrar a trajetória no BBB21.

“Muito importante sua liderança, você batalhou muito. Se eu, com minhas doidices, fiquei agoniado, porque estava perdendo as provas, o quão forte você teve que ser”, falou o brother para a Líder.

O papo dos dois continuou, e o emparedado Gilberto declarou ter medo de suas atitudes na casa mais vigiada do Brasil.

Juliette e Gilberto analisam o jogo, e o brother diz ter medo de como suas atitudes

“Morro de medo disso, de assistir e me sentir perverso. Vou chorar tanto.”

Ainda na conversa, Juliette e Gilberto falam sobre a importância de reconhecer os erros dentro da casa, e a maquiadora ressalta sobre as brigas que eles tiveram no jogo:

“Você precisa reconhecer para crescer. Por isso que, na minha relação com você e Sarah, você permaneceu.”

Juliette lembra brigas com Gilberto e ex-sister: ‘A Sarah fingia que estava tudo bem´

Ainda no Almoço do Líder, Juliette falou sobre a expectativa para a Eliminação de logo mais. A advogada assumiu que torce para Gilberto e Camilla de Lucas em berlinda que tem também Pocah.

“Estou um pouco triste em estar torcendo por vocês dois porque fico com pena de Pocah. Eu gosto dela, é uma pessoa boa.”

Juliette desabafa sobre Paredão: ‘Fico com pena de Pocah’

++ Camilla de Lucas prepara almoço no Vip do BBB21

‘Escolhi não me apaixonar’

O Almoço da Líder Juliette seguiu cheio de confidências. Gilberto e a advogada falaram sobre uma paixão em comum deles: Fiuk.

“O amor platônico fica no Big Brother, lá fora, o de amizade”, diz o doutorando em Economia.

Sister declara sobre Fiuk: ‘Escolhi não me apaixonar’

Juliette entrega: “Eu prefiro deixar esse amor em segurança, porque, para se apaixonar por ele, é só querer. Então, amigo, escolhi não me apaixonar”.

A última Liderança do BBB21 terminou nesta quinta-feira, 29/04. Juliette se despediu do Quarto do Líder e brincou:

“Até o próximo Líder, ano que vem”.

Juliette se despede do Quarto do Líder e brinca: ‘Até ano que vem’

Ela completa: “Estou saindo. Tchau boneco, tchau quarto”

++ Gilberto lembra saída de ex-brother: ‘Me doeu muito’

Noite de Eliminação 😨

Emparedados, Camilla de Lucas e Gilberto arrumam as malas no BBB21

A tensão em noite de Eliminação já é um clássico no BBB21. Quando a eliminação resultará no ‘TOP 4’, a expectativa toma ainda mais conta dos brothers. Durante a tarde, Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah arrumaram as malas.

“É uma luta chegar até aqui”, desabafa Camilla de Lucas.

Gilberto analista sua trajetória no BBB21: ‘Sou finalista das quartas de final’

Mais tarde, Gilberto falou sozinho sobre a sensação antes da noite de Eliminação:

“Meu Deus, sou um finalista, nós cinco somos finalistas. Quartas de final é final. Semifinal é final. Final é final, eu não sou finalista do final. Sou finalista das quartas de final.”

Pocah, também sozinha, já no início da noite, chorou. “Meu deus, está acabando”, falou a sister

Emparedada, Pocah chora antes de Eliminação no BBB21

Já durante a noite, faltando pouco para a Eliminação, Gilberto caminhou pelo jardim da casa mais vigiada do Brasil e classificou a berlinda:

“Pior Paredão de todos da vida, do planeta, da terra”.

Em noite de Eliminação, Gilberto fala sozinho no jardim: ‘Pior Paredão de todos da vida’

👉 Camilla de Lucas x Gilberto x Pocah: entenda como foi formado o 16º Paredão do BBB21

