Resumo BBB21 29/04: manhã e início da tarde têm Almoço do Líder, chuva de corações no Queridômetro e reflexões sobre o jogo | resumo

Emparedados, Gilberto e Camilla de Lucas foram os primeiros a pularem da cama, ao toque do despertar. Pocah também está na berlinda com os brothers.

A manhã e o início da tarde foram de muito descanso, reflexões e teorias sobre a grande Final do BBB21. Em seu último dia de reinado, Juliette também desfrutou do Almoço do Líder .

“Conto com a ajuda de vocês para ficar aqui e chegar ao TOP 3. Me sinto grata, mas acredito que posso continuar.”

Emparedado, Gilberto arruma as malas no BBB21 e afirma: ‘Fui um dos protagonistas’

“Só tenho alegria, gratidão, muito amor, felicidade. Eu fui Líder três vezes. Com colar, roupão. Foi incrível. Fui Anjo em dupla com Fiuk. Tive dois amores: Arthur e Fiuk. Eram adversários, viraram amores. Eu sou o último homem ‘Pipoca’, meu amor. Eram cinco, eu sobrevivi”, comenta ele. Em seguida, Gilberto fala que beijou na boca e avalia sua atuação como jogador: “Nunca acertei uma indicação, errei tudo”.

Dia de almoço especial para o último Líder da casa mais vigiada do Brasil, e Juliette escolheu Gilberto para desfrutar do momento ao seu lado.

“Queria convidar mais pessoas, óbvio, mas vou retribuir o carinho e a escolha do meu Gil, que sempre me teve pertinho dele”, declarou a maquiadora e advogada.

Após convidar Gilberto para o Almoço do Líder no BBB21, em retribuição ao gesto do brother quando ocupou a Liderança pela última vez, Juliette foi até Camilla de Lucas no Quarto Cordel e pediu uma acessório da amiga para representá-la durante a refeição.