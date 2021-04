Resumo BBB21 30/04: Dancinha do TOP 4, reflexões, beijo fake e emoção de Gilberto são destaques | resumo

Ai, essa reta final, Brasil! Meu coraçãozinho não está aguentando não. ❤️ Já está batendo saudade. Mas vamos falar desta sexta-feira, 30/04, que está cheia de emoção no BBB21? Depois de uma manhã e início de tarde com o fim da última prova da edição, choro e descanso, a tarde e o início da noite teve reflexão sobre quem o público vai escolher para ser o campeão, Gilberto emocionado por estar no TOP 4, dancinha para comemorar este feito e beijo de mentirinha de Juliette e Fiuk.

Quer saber como foi tudo? Então cola no resumo da #RedeBBB para ficar por dentro de tudo. Vem que vem! 👊😉

Quem será o escolhido? 🤔

Camilla de Lucas e Juliette comentavam sobre a reta final e perguntaram uma para a outra. “E aí, qual vai ser?“. A paraibana afirmou: “O público vai ter que escolher, amiga, agora”. A influenciadora disse o quanto queria ganhar a Prova de Resistência Avon Power Stay e lamentou sua frustração: “Não durei uma hora”.

Camilla de Lucas foi a primeira a sair da prova. Fiuk foi o último a deixar a competição, em quase 11 horas de duração.

Juliette diz para Camilla de Lucas no BBB21: ‘O público vai ter que escolher’

“Estou muito feliz, eu juro que para mim isso já é a Final. Estou com muito medo no meu coração e eu estou com vergonha de falar por que. Vergonha de ficar implorando o que eu preciso… Então, eu confio muito na justiça de Deus e do público. Agora não é questão de sair, é quem eles querem que ganhe. Estou tranquila com isso“, continuou a paraibana.

Sister afirma na reta final do BBB21: ‘Estou com muito medo no meu coração’

Camilla de Lucas foi até a academia e mexeu no painel tático com os bonequinhos que representam os brothers da casa. Sozinha, ela disse: “Chegamos na reta final do BBB. Com muita luta, muita garra. Só os fortes. O melhor bonde que já existiu. Só doido nessa reta final. O que o Brasil quer? Só tem maluco, só tem doido… Reta final do Big dos Bigs… é o Big dos Bigs! Com tudo que a gente passou aqui dentro”.

Camilla de Lucas pensa na trajetória dos brothers nao BBB21 e se pergunta: ‘O que o Brasil quer?’

Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette estavam na cozinha falando sobre a reta final do programa e o doutorando em Economia, confessou: “Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês“. A paraibana completou: “Tem noção que somos nós que estamos aqui?”.

“E são pessoas que têm conexão, lá do começo. A gente fez as escolhas certas”, disse a influenciadora digital de Nova Iguaçu.

“Por isso que eu falei, eu não me sinto no Paredão. Sou semifinalista… É uma honra. Olha como eu estou arrepiado”, fala o pernambucano, emocionado.

Gilberto comenta com sisters emocionado: ‘Eu não me sinto no Paredão. Sou semifinalista’

Comemoração 🎉🎉🎉

Ao acordar, Fiuk – o último a deixar a Prova Avon Power Stay no BBB21, após 11 horas na competição – foi ovacionado por Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto. “Vem finalista, vem finalista”, disseram eles. O ator e cantor correu em direção ao pernambucano e pulou no colo dele.

“Ele ganhou uma viagem com acompanhante. Vai ser eu“, brincou o doutorando em Economia. “Vamos, Gil, para Nova Iorque”, falou Fiuk. “Você me leva?”, perguntou o brother. “Giuk em Nova Iorque?“, continuou o artista.

Brothers cantam para Fiuk no BBB21, enquanto ator dança: ‘Vem finalista, vem finalista’

Fiuk é o último a deixar a Prova Avon Power Stay no BBB21

Em seguida, os brothers cantaram e dançaram na frente do espelho. “Eu sou o TOP 4, eu sou o TOP 4”, cantaram Gilberto e Camilla de Lucas. A influenciadora digital logo brincou com o cantor: “Aí vem o Fiuk: ‘Eu sou Top 3′”. Os três caíram na gargalhada.

Camilla de Lucas, Fiuk e Gilberto fazem dancinha na frente do espelho — Foto: Globo

Quanta animação, Brasil! 😂

Juliette estava tomando banho, quando ela e Fiuk brincaram de se beijar, mas pela vidraça do banheiro. A sister então brincou: ‘Beijei, beijei“. O brother também brincou: “Besta!”. A paraibana depois gritou por Gilberto e falou: “Gil, eu beijei na boca”. O artista riu e disse: “Ele vai acreditar”. “É verdade, Fiuk, está gravado“, falou Juliette.

Juliette e Fiuk brincam com beijo fake e a sister grita: ‘Gil, eu beijei na boca’

Reta Final BBB21: Quem virou meme? Relembre momentos em que os participantes viralizaram e conquistaram a web

Juliette se arrumava no camarim, quando brincou com Fiuk: “Se chegar lá fora e não quiser ser meu amigo… e nem meu amor“, disse a paraibana. “A gente vai ser amigo para o resto da vida, Juliette”, emendou o brother. Ela reagiu com o comentário do brother e logo disse: “Não é amor, não?” (…) “Está vendo, né?” disse para Camilla de Lucas, que estava ao seu lado. “O amor verdadeiro que ele diz…”, continuou a paraibana.

“Ô, Juliette”, disse o cantor. “Fale, está com medo?“, a sister o questionou. “Eu estou, lá fora a gente conversa”, respondeu ele.

Depois, o artista foi para a varanda da casa e, sozinho, começou a chorar. Pensativo, riu em seguida.

Fiuk brinca com Juliette e diz no BBB21: ‘Lá fora a gente conversa’

Juliette desabafou com Camilla de Lucas sobre a reta final do BBB21. A sister disse que, só de pensar na possibilidade de sair do jogo, fica nervosa.

“Amiga, só de pensar em sair…. Eu não posso sair agora, não. Eu não posso. Não quero de jeito nenhum. Ainda tenho um propósito aqui. Ainda não realizei esse propósito. Esse é maior que minha vaidade ou cansaço. Eu vou ficar firme. Vai dar certo, em nome de Jesus”, confessou a paraibana.

Juliette diz no BBB21: ‘Eu não posso sair agora. Ainda tenho um propósito aqui’

‘Quero conhecer as duas mainhas’

Depois de brincaram mais cedo sobre a relação dos dois, Juliette comentou que a mainha dela vai beijar e agarrar muito Fiuk quando conhecê-lo. O brother entrou na brincadeira e disse: “Quero conhecer as duas mainhas… a sua e a do Gil“. Own… Que fofo! 😍

Fiuk fala para Juliette no BBB21: ‘Quero conhecer as duas ‘mainhas’, a sua e a do Gil’

Fiuk foi para o Quarto Cordel. Lá, conversou com Camilla de Lucas sobre eles ainda estarem no game. “Que experiência, Cami. Que loucura, cara“. A sister então abriu o coração.

“O sentimento de gratidão está muito maior do que o meu sentimento de tristeza. O nervoso faz parte porque tem aquele momento de tensão, do mistério. Mas eu estou tão feliz”, revelou a influenciadora digital de Nova Iguaçu.

“Gratidão não cabe”, completou Fiuk.

Camilla confessa a Fiuk: ‘O sentimento de gratidão está muito maior do que o de tristeza’

Confira todos os vídeos 👇

Por enquanto é só! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!