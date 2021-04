Resumo BBB21 30/04: fim da última prova da edição, choro e descanso marcam manhã e início da tarde | resumo

+++ Vídeos BBB: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 30/04

Resumo BBB21 30/04: madrugada dos brothers é marcada por disputa de vaga na Final com a última prova do reality

Após uma prova de resistência intensa, Fiuk não conseguiu dormir imediatamente. O brother tomou banho, comeu e ficou sentado descansando na área externa da casa, enquanto os outros brothers dormiam.

Choro e desistência de sister 😭

Juliette desiste da Prova Avon Power Stay e lamenta: ‘Desculpe, eu queria dar orgulho’

Juliette foi a segunda pessoa a deixar a Prova Avon Power Stay. A sister pediu para sair, um pouco após seis horas da dinâmica ter começado. Gilberto a elogiou: “Você é uma guerreira”. “Desculpa, eu queria dar orgulho a vocês. Eu consigo, não”, lamentou a paraibana, que chorou.

Após deixar a Prova, Juliette chora na casa e diz: ‘Desculpa para quem acredita em mim’

Na casa, sozinha, Juliette foi para área externa e chorou:

“Desculpa para quem acredita em mim.”

Gilberto afirma para Fiuk: ‘A gente tem que bater o recorde da nossa temporada’

Após pouco mais de nove horas de prova, Gilberto afirmou para Fiuk:

“A gente tem que bater o recorde da nossa temporada, pelo menos, né? Catorze horas da Viih [Viih Tube].”

Gilberto confessa em prova de resistência: ‘Está batendo um cansaço’

Chegando a quase 10 horas de prova, Gilberto perguntou ao cantor: “E aí, amado, como é que está?” “Estamos aí. Firme e forte, que nem prego na areia“, respondeu o brother. O pernambucano riu e concordou: “Bem isso”.

Na sequência, o doutorando em Economia admitiu:

“Está batendo um cansaçozinho. Não vou mentir”.

Gilberto afirma para Fiuk sobre prova de resistência: ‘Quem vai ganhar é tu’

Com pouco mais de dez horas de disputa, o doutorando em Economia afirmou para Fiuk: “Quem vai ganhar é você. Eu só quero bater pelo menos 14 horas”.

“Vamos até onde der”, tranquilizou o paulista.

Fiuk é o último a deixar a Prova Avon Power Stay no BBB21

Após quase 11 horas de Prova Avon Power Stay, Gilberto desistiu da disputa por uma vaga na Final do BBB21. Dessa forma, Fiuk foi o último a deixar a Prova de Resistência. 👏

Depois de pedir para sair da Prova, Gilberto voltou à casa do BBB21 e foi até o Quarto Cordel, onde Camilla de Lucas e Juliette dormiam. As sisters acordaram e foram surpreendidas pelo brother na porta do cômodo. Ele contou que preferiu desistir e, assim, Fiuk foi o último a deixar a disputa pela vaga na Final.

“Parabéns, Gilbelândia”, disse a advogada. “Parabéns”, também disse a influenciadora, abraçando o brother, que se emocionou.

Após desistir de prova, sisters parabenizam Gilberto e brother chora

Na sequência, Camilla de Lucas foi ao encontro de Fiuk, que estava chorando no gramado da casa do BBB. A sister abraçou o cantor e disse: “Parabéns. Vocês arrasaram muito”. “Você também, a gente sabe do problema que você tem. Você ficou lá. Eu achei que o Gil (Gilberto) iria ganhar, não sabia”, respondeu o brother, que continuou: “Eu também não quero comemorar tanto assim, sabe, eu queria tanto que o Gil chegasse comigo”.

“Tem que comemorar, você está na Final do BBB21 depois de muita batalha que a gente passou pela frente. Parabéns! Vai comemorar sim, as vitórias são para serem comemoradas”, disse a influencer. “Queria gritar, mas não consigo”, respondeu ele.

Após prova de resistência, Camilla de Lucas diz para Fiuk: ‘Você está na Final do BBB21’

Após término da Prova, Gilberto se juntou à Juliette e Camilla de Lucas no Quarto Cordel do BBB21. Os três aproveitam o restante da manhã e o início da tarde para descansar.

Brothers descansam no Quarto Cordel do BBB21

Adrenalina que fala, né? Após a disputa, Fiuk não conseguiu dormir imediatamente. O brother ficou pela casa, da cozinha para varanda; da varanda para o banheiro, até resolver se juntar aos outros brothers no quarto.

Após Prova Avon Power Stay, Fiuk é o único acordado no BBB21

