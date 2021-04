Resumo BBB21 30/04: madrugada dos brothers é marcada por disputa de vaga na Final com a última prova do reality | resumo

A madrugada dessa sexta-feira, 30/04, começou em clima de decisão no BBB21. Os brothers do Top 4 encararam a última prova do Big dos Bigs , uma disputa de resistência e que garante uma vaga na grande Final. Tivemos choro, brincadeiras e algumas desistências.

Quer saber tudo o que rolou? Cola aqui no resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os participantes durante a madrugada no Big Brother Brasil. 😎

2 de 2 Semifinalistas do BBB21 — Foto: Globo Semifinalistas do BBB21 — Foto: Globo

Pocah foi eliminada com 73,16% dos votos e deu adeus ao prêmio de 1,5 milhão. A sister disputou o Paredão com Camilla de Lucas e Gilberto.

Pocah é a 15ª eliminada do BBB21, com 73,16% dos votos

Após sair do reality, a cantora carioca conversou com Tiago Leifert, agradeceu ao programa e disse que tem planos para uma carreira internacional!

“Eu que agradeço ao Big Brother! Viver isso aqui é viver o maior desafio da minha vida. Quero agradecer ao convite, por todo o Brasil que acreditou e torceu”, comemorou a sister.

“A carreira internacional vem! Vem aí!”, completou Pocah!

Tiago Leifert conversa com Pocah, 15ª eliminada do BBB21

+++ Reveja o papo que Pocah também teve com a Ana Clara na #RedeBBB

+++Juliette comenta a trajetória de Pocah no BBB21: ‘Segurou sozinha’

Logo após a saída da cantora, o apresentador anunciou os brothers semifinalistas e ainda confirmou o fim da Xepa no BBB21! Emocionados, os brothers do Top 4 se abraçaram no gramado, fizeram uma roda e gritaram, de mãos dadas: “Semifinalistas, semifinalistas!”.

Tiago Leifert fala com brothers e anuncia o fim da Xepa no BBB21

Top 4 do BBB21 se abraça e comemora: ‘Semifinalistas’

Resistentes na última prova!

Última Prova de Resistência do BBB21 — Foto: Globo

E game é game, não é mesmo? Tiago Leifert anunciou a última prova do BBB21. Para garantir uma vaga na final do Big dos Bigs, Camilla de Lucas, Gilberto, Fiuk e Juliette disputam a Prova de Resistência Avon Power Stay.

Cada brother precisa resistir mais tempo abraçado a um dos batons da linha Power Stay da Avon. O desafio aumenta pois, os confinados também enfrentam algumas mudanças no tempo e é o público quem decide o que vai acontecer na área e prova.

Começa a Prova de Resistência Avon Power Stay no BBB21

+++ Saiba como se inscrever no BBB22 e veja dicas de segurança do processo seletivo

Declaração e arrependimento!❤️

“Na semifinal do Big dos Bigs”, acrescentou o doutorando em Economia.

“A gente nunca se votou, né”, refletiu Juliette.

Gilberto e Juliette avaliam mais uma prova um ao lado do outro: ‘A gente nunca se votou’

Gilberto ainda revelou durante a disputa que se arrependeu de ter brigado com Pocah:

“Ela sempre queria acolher todo mundo, tudo. Eu me arrependo de verdade, eu falei para ela que eu via muita verdade nela…”, disse o brother.

Choro e desistência de sister😭

“Força, Camilla”, falou Gilberto.

Camilla de Lucas chora durante Prova de Resistência Avon Power Stay no BBB21

+++ Juliette brinca que Camilla de Lucas ‘profetizou’ momento e aponta: ‘Você que lute’

Após uma hora de Prova, Camilla de Lucas acabou desistindo e foi a primeira a deixar a disputa . “Eu tentei”, declarou a influenciadora.

“Você é guerreira, amiga. Você foi até onde conseguiu”, disse Gilberto.

Camilla de Lucas é primeira a deixar a Prova Avon Power Stay

Brincadeirinhas na Prova!

Durante a disputa, Juliette brincou com Fiuk sobre a relação dos dois.“Tu não tem vergonha na tua cara de vir para um BBB e arrumar três romances, não?”, perguntou a maquiadora e advogada.

“E os três cachorrada. Vão sair os três aqui arrastados”, brincou o cantor.

Fiuk questiona durante Prova Avon Power Stay: ‘Quem será o amor que sobreviverá?’

Duas horas se passaram na Prova de Resistência e brothers relembraram suas preferências em relação ao Top 5. “Se você for olhar, no início, a minha sequência de preferências, era eu, Sarah, Ju, Fiuk e Camilla”, declara Gilberto. Juliette concordou com o pernambucano.

“O meu ficou esse também. Lembra que a gente conversou? Tatá (Thaís) eu tinha muito carinho por ela…”, declarou Fiuk.

Brothers elencam suas ‘sequências de preferências’ no jogo do BBB21

Fiuk afirmou que não vair ser fácil bater os três brothers que restaram na Prova Avon Power Stay:

“Essa (prova) vai ser jogo duro, porque são os três ‘casca’ da resistência… Mas, pelo menos, somos três amigos. Não tem alguém aqui que a gente fala…”, disse o cantor e ator.

Juliette brinca sobre duração da prova: ‘Sou a favor de vocês me darem de graça’

Juliette desabafa durante prova: ‘Me arrependo de todas as gracinhas que eu fiz’

+++ Gilberto diz que não haverá Paredão entre ele, Juliette e Fiuk no BBB21: ‘Nosso amor prevaleceu’

E após 4 horas de disputa, enquanto Fiuk cantava, Juliette brincou com o cantor:” Fui dar corta… Olha o estado do menino, como está. Era um menino tão recatado. Agora está gritando aí nas provas”.

“Criamos um monstro, Gil (Gilberto)”, brincou a paraibana.

Durante prova, Juliette brinca sobre brother: ‘Criamos um monstro’

Além disso, a paraibana chorou em silêncio durante a Prova também….😭

Juliette chora durante a Prova Avon Power Stay do BBB21

+++ Juliette lamenta para Gilberto em prova: ‘Tu vai no Paredão comigo’

Fiuk, Juliette e Gilberto ultrapassaram a barreira de mais de cinco horas da Prova Avon Power Stay. A maquiadora perguntou ao cantor se ele estava confortável.

“Estou meio incomodado, né. Dá uma incomodada, então… Mas estou de boa, sei lá. Não estou de boa, porque a prova é difícil, né”, respondeu Fiuk.

Fiuk fala ‘estar de boa’ em prova do BBB21, mas pondera: ‘Estou meio incomodado’

Após completar 6 horas de Prova Avon Power Stay, Juliette desistiu da vaga na final! A maquiadora e advogada se desculpou:

“Desculpa, eu queria dar orgulho a vocês. Eu consigo, não”, lamentou Juliette.

Juliette desiste da Prova Avon Power Stay e lamenta: ‘Desculpe, eu queria dar orgulho’

+++ Após deixar a Prova, Juliette chora na casa e diz: ‘Desculpa para quem acredita em mim’

Após a desistência de Juliette da Prova Avon Power Stay, Gilberto e Fiuk comentaram sobre o fato dos dois restarem na disputa. “Sobrou nós dois, Fi”, falou o doutorando em Economia.

“Qualquer um de nós dois, eu fico feliz”, declarou o ator .

Após Juliette sair da Prova, Fiuk diz para Gilberto: ‘Qualquer um de nós, eu fico feliz’

Por enquanto é só, pessoal! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!