Resumo BBB21 5/4: deboches, análise do jogo e ação com prêmios agitam a manhã e o início da tarde | resumo

E, depois de tanta intensidade, desabafos, decepções e conversas sobre jogo na madrugada, não dá para esperar que o assunto morresse assim tão rápido, né?! Na manhã, e no início da tarde desta segunda-feira, 5/4, os confinados falaram bastante sobre a votação, discutiram os emojis dados no Queridômetro , relembraram conflitos antigos e fofocaram. 😬

E teve presentinho também! Em uma ação da Americanas, os brothers receberam mimos especiais da Philco. Esses confinados já vão sair do programa com a casa toda mobiliada, hein?!

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 5/4