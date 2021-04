Resumo BBB21 6/4: desabafos, pedidos de desculpa no Raio-X e cantoria marcam a manhã e o início da tarde | resumo

Hoje é terça-feira, Brasil! Sabe o que isso significa? Que o sofá da casa do BBB21 vai ficar ainda mais vazio. 🥺 Pois é, minha gente, logo mais teremos a nona Eliminação do programa. E aí, quem será que deixará o reality, Caio, Gilberto ou Rodolffo? Não pode deixar de votar, hein?! Senta o dedo! 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Caio, Gilberto ou Rodolffo?

Nesta terça, 6/4, os brothers usaram muito o Raio-X para falar sobre o Paredão e repercutir os acontecimentos do Jogo da Discórdia de ontem. Teve muito desabafo e pedido de desculpa! Aliás, o Queridômetro também foi intenso: dois brothers receberam emojis de “coração partido” e “carinha de raiva”. 💔

E, falando em Jogo da Discórdia, vem relembrar aqui como foi a dinâmica que causou tanta tensão entre os brothers:

Jogo da Discórdia BBB21: Brothers indicam quem é o melhor jogador, quem é o pior e quem está jogando sujo

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 6/4

Quer saber mais, né? A gente mostra tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e veja o que rolou na manhã e no início da tarde desta terça-feira, 6/4.

Coragem, meu povo! Chegou o resumo da #RedeBBB 👀 — Foto: Globo

Como sempre, os confinados acordaram e correram para a fila do Raio-X. 🤭 E eles usaram muito bem esse momento, viu?! Teve bastante desabafo, pedido de desculpas e convocação de mutirões de votos para o Paredão de hoje.

Vamos, então, começar com os emparedados. Caio, que enfrenta a segunda berlinda, pediu:

“Terça-feira, dia de Eliminação. Peço aí, mais uma vez, ajuda para os ‘Bastião’, peço que vocês votem, ajudem”.

Raio-X BBB21: Caio – 06/04

Gilberto, indicado pela Líder, Viih Tube, decidiu falar sobre as flechinhas que recebeu no Jogo da Discórdia:

“Já falei que sou muito inseguro. Ontem teve ‘Jogo Sujo’ x ‘Jogo Limpo’ (no Jogo da Discórdia), ganhei 5 placas de ‘jogo sujo’ e duas de ‘pior jogo’. Tudo o que eu queria aqui era não ter essa imagem”.

Raio-X BBB21: Gilberto – 06/04

E Rodolffo aproveitou para, além de pedir votos para ficar, se desculpar:

“Quero saber se vocês estão chegando o dedo aí para votar, hein?! Fica os ‘Bastião’ . Rolou um assunto delicado no Jogo da Discórdia por conta de um comentário bobo que eu fiz, uma brincadeira sem maldade. Pedi desculpa para o João”.

Raio-X BBB21: Rodolffo – 06/04

E, falando em João Luiz, ele abriu o coração sobre os últimos acontecimentos na casa que culminaram no Jogo da Discórdia de ontem:

“Ontem teve Joguinho da Discórdia, foi ‘punk’. Ao mesmo tempo, estou muito orgulhoso de mim mesmo. Se em algum momento me calei, acho que ontem consegui externalizar tudo o que eu estava sentindo, tudo o que estava pensando. Acho que é muito importante a gente fazer isso”.

Raio-X BBB21: João Luiz – 06/04

Arthur, que se desentendeu com Fiuk durante o programa ao vivo, pediu desculpas e se explicou para o público:

“Começo o meu Raio-X pedindo desculpas por ontem, no Jogo da Discórdia. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi não tomar pancada e ficar quieto”.

Raio-X BBB21: Arthur – 06/04

O Queridômetro também não foi moleza, não! Dois brothers receberam emojis negativos: Arthur ganhou três “corações partidos” e, Rodolffo, “coração partido” e “carinha de raiva”. Xi… 👀

1 de 11 Queridômetro do dia 06/04 — Foto: Gshow Queridômetro do dia 06/04 — Foto: Gshow

Quer saber quem os avaliou assim? Olha só:

2 de 11 Juliette, Pocah e Viih Tube deram ‘coração partido’ para Arthur — Foto: Gshow Juliette, Pocah e Viih Tube deram ‘coração partido’ para Arthur — Foto: Gshow

3 de 11 Camilla de Lucas deu ‘carinha de raiva’ para Rodolffo; João Luiz deu ‘coração partido’ — Foto: Gshow Camilla de Lucas deu ‘carinha de raiva’ para Rodolffo; João Luiz deu ‘coração partido’ — Foto: Gshow

Confira o Queridômetro completo aqui! 👇

Queridômetro BBB21: após Jogo da Discórdia, brothers recebem emojis de ‘coração partido’ e ‘raiva’

Piscininha & cantoria 🎶

Enquanto os confinados dormiam, Caio aproveitou o solzinho da manhã e foi curtir a piscina. Errado não está, né?! 🤽

Emparedado, Caio curte piscina sozinho no BBB21

E vamos de vitamina D! 🌞

4 de 11 Soninho, hein, Caio? 💤 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Soninho, hein, Caio? 💤 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

5 de 11 Como é difícil a vida do BBB 🤭 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Como é difícil a vida do BBB 🤭 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

6 de 11 Oi? 😳 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Oi? 😳 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

Depois, o goiano resolveu soltar a voz e caiu na cantoria. Alguns cantam no chuveiro, outros… na piscina. Se cuida, Israel! 😅

Único acordado, Caio canta na piscina do BBB21

Emparedado faz isso?! 🕺

E não foi só ele quem se animou, não: no meio da tarde, a produção colocou uma musiquinha na casa e Gilberto vigorou! ✨

Emparedado, Gilberto canta no Quarto Cordel

7 de 11 Como vocês ficam quanto toca a música de vocês? — Foto: Minuto a Minuto – BBB Como vocês ficam quanto toca a música de vocês? — Foto: Minuto a Minuto – BBB

8 de 11 Uhu! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Uhu! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

9 de 11 Dançando ou se espreguiçando? 🤨 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Dançando ou se espreguiçando? 🤨 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

E aí, ele foi lá para fora e… continuou a dançar! 🎵

No Quarto Colorido, Gilberto teve a primeira conversa séria do dia. Em um desabafo com Juliette, o pernambucano voltou a falar sobre o último Jogo da Discórdia:

“O que mais me doeu de todo mundo foi Thaís. Porque eu não esperava, de verdade”.

Gilberto sobre atitude de sister no Jogo da Discórdia: ‘Não esperava’

Na área externa, o doutorando em Economia continou o assunto. Mas, agora, com Fiuk:

“Todo mundo aqui faz tudo. Fala mal, depois se arrepende, volta atrás“.

O papo continuou, e o cantor paulista fez uma reflexão:

“É realmente é difícil quando as pessoas te escolhem como alvo”.

Emparedado, Gilberto rememora dinâmica e desabafa: ‘Todo mundo aqui faz tudo’

O pernambucano concordou e, em seguida, falou sobre as atitudes de Viih Tube, que elegeu Rodolffo o ‘melhor jogador’ no Jogo da Discórdia:

“Ela usou a mesma frase na Carla e Rodolffo. Me acendeu uma luzinha“.

Gilberto analisa postura de sister durante Jogo da Discórdia: ‘Me acendeu uma luzinha’

No Quarto Cordel, Rodolffo pediu desculpas por ter feito uma piada com o cabelo de João Luiz, assunto que voltou durante o Jogo da Discórdia.

“Elogiei você para a casa inteira, cara. Sua personalidade, seu talento, sua índole, seu jeito de ser. Eu não quero que fique nada mal resolvido entre a gente. Desculpa“, disse o emparedado.

O mineiro escutou e respondeu:

“Eu não sei se eu posso te dar a resposta: ‘Está tudo bem, te desculpo’ porque eu não estou bem e não está nada bem. Mas acho que o tempo talvez resolva. Espero eu”.

Rodolffo pede desculpas a João Luiz, que responde: ‘Acho que o tempo talvez resolva’

Na sequência, Arthur também falou sobre a reunião de condomínio, em que teve uma treta com Fiuk, e criticou o cantor:

“Chamou de mentiroso, covarde. Aí não, velho. Ele nem olhou para mim na hora que estava falando. Fala olhando no meu olho. Ele quis crescer pra cima de mim. Se ele é o Fiuk, eu sou o Arthur de Conduru. Comigo não tem tempo ruim, não. E eu continuo achando que o que ele falou não foi certo, não”.

Arthur comenta desentendimento com brother: ‘Se ele é o Fiuk, eu sou o Arthur de Conduru’

E rolou o tão esperado Plantão BBB! Nesta terça-feira, Ana Clara recebeu dois comentaristas ilustres: o ator e apresentador Marcelo Adnet, que faz parte do time fixo do programa, e o ator Babu Santana, ex-brother do BBB20.

10 de 11 Babu Santana e Marcelo Adnet participaram do Plantão BBB nesta terça-feira — Foto: Globo Babu Santana e Marcelo Adnet participaram do Plantão BBB nesta terça-feira — Foto: Globo

Ah, e olha só o que Marcelo Adnet já disse sobre o BBB: “Acho que o BBB evoluiu com a sociedade e, nos últimos anos, passou a ter uma visão mais moderna de jogo: a sociedade brasileira assiste suas transformações por meio do programa. Os conflitos da casa representam os conflitos que vivemos. O BBB acaba sendo um microcosmo disso tudo“.

Plantão BBB: Ana Clara recebe Marcelo Adnet e Babu Santana nesta terça-feira

Ao longo da semana, ainda teremos os seguintes comentaristas, que vão se revezar até o fim da edição: a jornalista e apresentadora Foquinha, e as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan. Marcelo Adnet e a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, também fazem parte dessa equipe.

11 de 11 Ana Clara no Plantão BBB — Foto: Globo Ana Clara no Plantão BBB — Foto: Globo

O Plantão BBB vai ao ar de segunda a sexta, depois do Jornal Hoje, na TV Globo. Não vai perder, hein?!

Aqui fora, no além, as famílias dos emparedados também já estão cheios de expectativas em relação à Eliminação de hoje. Quer ver o que eles disseram? A gente mostra!

Waléria, esposa de Caio, opinou sobre a trajetória dele no reality até agora:

“Ao longo do programa, percebemos que o Caio estava fazendo o jogo interno de escapar o máximo possível dos Paredões. Sempre que percebia que tomaria votos, trabalhava para que fossem revertidos a outra pessoa. Ele vai continuar tentando não ir nos próximos Paredões”.

Esposa de Caio, do BBB21, opina sobre décimo Paredão: ‘Ele ainda tem muita coisa para entregar no jogo’

Já a mãe de Gilberto, Jacira, garantiu: mesmo se Gil não fosse filho dela, ela torceria para ele ganhar o prêmio.

“Meu filho errou, acertou, se arrependeu, chorou, gritou, brincou, dançou, se divertiu. Se não fosse meu filho, e se estivesse lá dentro, eu torceria por ele. Gil leva alegria e emoção às casas. Para ganhar esse prêmio, deve continuar sendo verdadeiro. Ele é forte, guerreiro, o que tem que dizer, diz na cara mesmo, sabe?!”.

Jacira, mãe de Gilberto, analisa trajetória do filho no BBB21 até aqui: ‘Ele leva alegria e emoção para as casas’

E Izabella, irmã de Rodolffo, comentou que o brother, nos últimos dias, se tornou um “alvo comum” dos outros confinados:

“Desde que o Rodolffo demonstrou não ser o ‘bonzinho’, dos tapinhas nas costas por conveniência, também passou a ser o alvo comum. É fácil justificar a falta de aproximação. E ele escolheu ser de verdade”.

Irmã de Rodolffo, do BBB21, comenta sobre o cantor enfrentar Caio no Paredão: ‘A possível saída de um desestabiliza o outro’

Por enquanto, é só! Fique de olho na #RedeBBB para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil de pertinho e não perder nada! Até a próxima, meu povo! 👋