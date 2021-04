Resumo BBB21 7/4: análises do jogo, arrependimentos e preocupação com o Paredão agitam a manhã e o início da tarde | resumo

Toda vez que um brother é eliminado, os outros confinados já começam a pensar no rumos que o jogo pode tomar. Ontem, Rodolffo saiu da casa do BBB21 com 50,48% dos votos, iniciando uma nova semana no reality. Vamos que vamos, Brasil!

Na manhã e no início da tarde desta quarta-feira, 7/4, teve muito papo sobre a convivência na casa, especulações sobre o game, medo do Paredão e desabafos sobre o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 5/4 (a reunião de condomínio está rendendo mesmo, hein?!). 🥵

Ah, e também tivemos “coração partido” no Queridômetro e arrependimentos no Raio-X. Xi… 👀

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 7/4

Bateu a curiosidade por aí? A gente conta tudo! Vem de resuminho com a #RedeBBB!

Nada melhor do que uma fofoquinha matinal, né? 🌞 — Foto: Globo

Depois de uma madrugada cheia de conversa, os brothers acordaram com aquela preguicinha. No Raio-X, eles mandaram mensagens de boa sorte para Rodolffo, avaliaram os passos que devem dar no programa a partir de agora e comentaram o papo que tiveram com Tiago Leifert antes do discurso de Eliminação de ontem.

Na dinâmica, João Luiz falou bastante sobre o programa de terça-feira, 6/4:

“O programa de ontem foi muito importante, muito essencial, e eu acho que foi o início de um aprendizado não só para o Rodolffo, mas para muita gente”.

Raio-X BBB21: João Luiz – 06/04

Juliette seguiu a mesma linha:

“Ontem foi um dia muito importante aqui dentro da casa, doloroso também, mas muito esclarecedor, muito bonito. Muito obrigada por me permitir fazer parte disso, aprender também, e viver isso daqui de dentro”.

Raio-X BBB21: Juliette – 07/04

Camilla de Lucas, além de celebrar estar entre os dez finalistas do BBB21, relembrou um fato importante: ela nunca foi ao Paredão! 😱

“Estou muito feliz por chegar até aqui sem ir ao Paredão, invicta. Não imaginava que chegaria tão longe no jogo”.

Raio-X BBB21: Camilla de Lucas – 07/04

E Arthur aproveitou para dizer que estava arrependido de “algumas coisas que fez” na casa. Hmm… 🤔

“Ainda sigo com os meus assuntos aí. Não estou legal essa semana e arrependido de algumas coisas que eu fiz, porém, como dizia o Rodolffo, a minha palavra não faz curva e ‘vambora’ tentar resolver essa situação aí”.

Raio-X BBB21: Arthur – 07/04

E, falando em Arthur, o Queridômetro dele foi o único que não foi só “corações” e “carinhas felizes” hoje. Depois de se envolver em algumas tretas com Fiuk, o capixaba recebeu um “coração partido” do cantor. 💔

Veja como todos os brothers avaliaram os colegas de confinamento:

Queridômetro BBB21: após noite de Eliminação, brother recebe emoji de ‘coração partido’ pelo segundo dia consecutivo

Os confinados, como sempre, ficaram de olho! 😅

1 de 1 Chegou o Queridômetro! — Foto: Globo Chegou o Queridômetro! — Foto: Globo

Na área externa da casa, Gilberto e Juliette bateram um papo longo sobre a convivência no reality. A paraibana revelou o que diria se, antes da Eliminação de ontem, Tiago Leifert perguntasse quem ela achava que iria sair:

“Eu ia dizer assim, ó Tiago, gosto dos três. É um Paredão exatamente como foi o passado, vejo coisa boa nos três, já magoei e já fui magoada pelos três. Mas, se fosse por vontade, eu queria que um dos dois Bastiões saísse“.

Na sequência, o pernambucano relembrou o último Jogo da Discórdia e decidiu agradeceu à sister:

“No Jogo da Discórdia, você não me apontou e pra mim foi muito importante porque eu estava no chão”.

Gilberto agradece sister do BBB21: ‘No Jogo da Discórdia você não me apontou’

“Eu teria muito mais razão para me afastar de vocês dois e eliminar os dois do que voltar, se fosse por conveniência de jogo”.

Juliette sobre relação com brothers: ‘Eu teria muito mais razão para me afastar’

Depois, a dupla começou a especular sobre a próxima Formação de Paredão. Gilberto opinou:

“Eu, tu, Arthur e Caio. Acho que é isso o Paredão. Se a gente, um dos quatro, não pegar o Líder“.

Os palpites continuaram, e Juliette apontou:

“Eu tenho um grande perigo, porque o Arthur ganha a prova com força”.

E aí, Gil do Vigor, como bom economista, decidiu fazer uns cálculos:

“Eu vou pelo Líder se for Pocah, se for a Viih [Viih Tube], se for Thaís”.

No gramado do BBB21, brothers analisam próximo Paredão e Juliette observa: ‘Grande perigo’

Pouco depois, o doutorando em Economia foi conversar com João Luiz. O assunto foi o papo que Tiago Leifert teve com a casa antes da Eliminação de Rodolffo:

“Foi muito bom. Acho que todo mundo conseguiu ver a importância“.

O pernambucano concordou:

“Eu ganhei o Big Brother ontem”.

“A gente não pode deixar passar batido”, observou o professor de Geografia.

João Luiz sobre discurso de Tiago Leifert: ‘Todo mundo conseguiu ver a importância’

Em seguida, o mineiro foi para o Quarto Cordel e fez uma pergunta para Juliette:

“Por que você está tristinha?”

A sister preferiu não falar muito, mas comentou:

“As coisas das galeras e minhas também. Muita hipocrisia, muito fingimento“.

“Eu não tenho medo de falar, não. Se a pessoa me perguntar, eu digo de outras formas para ela, sem parecer agressiva, sem parecer julgando. Não quero ser eu a ter que estar apontando toda hora os erros das pessoas porque eu não sou ninguém e estou com medo de estar cega“.

No Quarto Cordel, Juliette desabafa com João Luiz: ‘Muita hipocrisia, muito fingimento’

De volta à área externa, foi a vez de Caio abrir o coração sobre o jogo. Em uma conversa com Gilberto, o fazendeiro apontou que, a partir de agora, ele, o doutorando em Economia e Arthur serão os principais alvos da casa. O pernambucano concordou, mas disse que, na opinião dele, Juliette também entra nesse bolo.

“Será? Eu vi o pessoal defender tanto para ela não ir naquele Paredão. Não sei se ela vai tão fácil assim, não”.

“Com dois votos, a pessoa já vai no Paredão. Tirando o Líder, sobram nove, amado”.

Caio sobre ida de sister do BBB21 ao Paredão: ‘Não sei se ela vai tão fácil assim, não’

E agora, notícias do nosso nono eliminado: diz aí, Rodolffo! Logo após sair do Big Brother Brasil, o cantor sertanejo recebeu a missão de brincar de “Queridômetro” (a gente sabe que eles amam! 😬) e avaliar os ex-colegas de confinamento com emojis. Olha só o que ele disse sobre Pocah:

“A Pocah não é bem resolvida com muitas dinâmicas do jogo. Mas, enquanto pessoa, trocamos muita ideia bacana”.

Fora da casa, Rodolffo, do BBB21, distribui emojis para brothers e avalia Juliette: ‘Ela é uma mulher experiente’

Depois, o goiano encarou de vez o mundo aqui fora e leu alguns comentários sobre ele na internet. 🤯 Um dos recados dizia o seguinte: “Que o Rodolffo aprenda e estude com algumas falas e tenha todo o sucesso do mundo”.

“Com certeza eu vou reavaliar, vou reaprender, e estou aqui para isso. Para errar, para aprender, e para não fazer mais”.

Rodolffo, do BBB21, lê comentários da internet e declara: ‘Com certeza vou reavaliar, vou reaprender’

E, antes de dar tchau, fiquem com esse presente: Gilberto-dançando-sozinho-na-cama-com-preguiça-de-levantar.gif. Quem nunca?! 💃

Dançando e descansando — Foto: Globo

Gilberto canta e dança no Quarto Cordel do BBB21

Por enquanto, é só. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada! Até a próxima, meu povo! 👋

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se!