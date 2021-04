Resumo BBB21: choro após eliminação de sister, abraço entre brothers e torta de climão marcam a madrugada | resumo

O jogo acabou para Thaís na noite da última terça-feira, 13/4, no BBB21, e nossos confinados começaram a recalcular a rota. Com a eliminação da cirurgiã-dentista, teve sister chorando bastante, brothers selando a paz, torta de climão por conta do Jogo da Discórdia e até votos decifrados. E, é claro, muita tensão com os próximos passos do game.