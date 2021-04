Resumo BBB21: Festa do Líder marca madrugada dos brothers com clima de rodeio, sister saudosa e pedido de desculpas | resumo

A madrugada de quinta-feira, 15/04, foi de animação para os brothers, que curtiram a Festa do Líder Caio em clima de rodeio. E para compor o figurino, o fazendeiro recebeu seu próprio chapéu e se emocionou com a surpresa. 🤠

Rolou muita dancinha com passinhos, papo de jogo, suposto Paredão Falso e até sisters já se planejando para chegar à Final. E adivinhe o meio de locomoção escolhido? Um trator!!!🚜 Rolou até um bonequinho especial feito com espiga de milho para relembrar uma sister já eliminada.

Camilla de Lucas e Juliete brincando no trator na Festa do Líder Caio no BBB21 — Foto: Globo

Antes mesmo de começar a festa, o Líder Caio recebeu junto com o figurino seu chapéu de cowboy. O fazendeiro se emocionou no quarto.

“Muita lembrança que vem junto desse chapéu. É [o pensamento] das minhas meninas brincando, Waléria [noiva] brincando. É muito minha vida…”.

Caio chora ao reencontrar chapéu de cowboy

Já com o figurino, o brother disse ao se olhar no espelho: “Cara, eu estou me sentindo muito bem, muito bem, muito bem”.

Caio veste figurino da Festa do Líder

Brothers entram no clima de rodeio na Festa do Líder Caio no BBB21 — Foto: Globo

A festa do Líder Caio começou com um clima de fazenda mesmo! A música “Clima de Rodeio”, da banda Dallas Company, iniciou a pista de dança. O goiano se emocionou com o cenário e logo Camilla de Lucas elogiou o tema escolhido pelo brother.

“A festa mais bonita até aqui. Finalmente estamos na fazenda do Caio!”

Começa a Festa do Líder Caio

“Estamos chegando, BBB! Estamos chegando na Final“, anunciaram as sisters

"Estamos chegando, BBB! Estamos chegando na Final", anunciaram as sisters

Irritação de sisters!😡

Durante a festa do Líder, Viih Tube desabafou com Arthur sobre o fato de alguns brothers insistirem na ideia de um suposto Paredão Falso e, consequentemente, no retorno de Thaís.

“Uma coisa que me deixa chateada é, no meio da festa do Caio, ficar falando ‘e se a Thaís voltar?’. Ela olhou no meu olho e falou , ‘eu quero você bem, eu quero você feliz’, e pronto, não tem o que fazer”.

Viih Tube dispara sobre atitude de brothers com Caio

“Eu estava irritada com você. Sabe por quê? Amigo, hoje a festa é do Caio, estava todo mundo ali dentro”, disse Juliette

“Eu não chamei ninguém. Mas tudo chama para mim. É porque eu falo. O povo não fala e isso me estressa também, me cansa… É sempre eu. Todo mundo pensa, só que ninguém fala“, respondeu o doutorando em Economia.

Gil responde Juliette, após ser chamado atenção: ‘Todo mundo pensa, só que ninguém fala’

A ideia de que o Paredão que eliminou Thaís é falso seguiu na cabeça de alguns brothers durante a Festa do Líder Caio. Pocah e Arthur conversaram sobre:

Pocah analisa situação

Em seguida, Viih Tube e Juliette refletiram sobre o próximo Paredão, citando ainda a eliminação de Thaís:

Viih Tube e Juliette refletiram sobre o próximo Paredão

A galera tinha amigos, mas é que a gente age como um aliado“, diz ela

“Você nota até que a gente é a única duplinha que sobreviveu“, repara o mineiro

"Você nota até que a gente é a única duplinha que sobreviveu", repara o mineiro

Numa conversa na madrugada, a relação de Juliette e Gilberto foi comentada por Viih Tube. A youtuber declarou que não achava certo a forma que o doutorando em Economia estava tratando a paraibana nos dias anteriores:

BBB21: Viih Tube diz para Gilberto: ‘Eu não gostava da forma que você tratava a Juliette’

Camilla de Lucas e Viih Tube falam da relação de Thaís e Fiuk no BBB21

Saudades de uma eliminada! 💔😭

“Te amo, amiga. Eu te fiz com muito amor. Para você ter vida aqui dentro“.

"Te amo, amiga. Eu te fiz com muito amor. Para você ter vida aqui dentro".

Em seguida a sister chorou e desabafou:

‘Quero a Thaís de volta’.

Em seguida a sister chorou e desabafou:

E se declarou para outra sister: “O que eu puder fazer por você, eu vou fazer“.

E se declarou para outra sister: "O que eu puder fazer por você, eu vou fazer".

Juliette, por sua vez, achou que Caio ficou triste pelas pessoas que saíram da Festa do Líder e por isso foi dormir mais cedo. A sister comentou com Camilla de Lucas sobre:

“Ele ficou triste porque o povo estava nem aí”.

"Ele ficou triste porque o povo estava nem aí".

Camilla de Lucas comentou com Juliette, antes de acabar a Festa do Líder, que ficou incomodada com a sister por causa de uma reação da mesma. A advogada explica a influenciadora o que realmente percebeu:

“Eu estava muito chateada com o Gil (Gilberto). Não era você, amiga. Inclusive, não queria que ele tivesse falado isso para proteger as pessoas que gostavam da Tatá (Thaís), entendeu?”, explicou a advogada.

