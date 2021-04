Resumo BBB21: show de Simone e Simaria, paz entre brothers e muita especulação sobre o Paredão agitam madrugada | FESTA COR&TON;

A Festa Cor & Ton agitou os brothers na madrugada deste sábado, 17/04, no BBB21. Com show de Simone e Simaria, os brothers cantaram, dançaram e celebraram a reta final do reality.

Mas como nem tudo é só festa, o assunto jogo rolou também. A dinâmica de formação do Paredão dominou os assuntos da madrugada. Papos sobre a indicação da Líder e o voto de outra sister também rolaram. Teve também declaração de amizade, paz selada e muito mais.

Quer saber tudo que rolou? Vem ver o resumo que a #RedeBBB preparou com os melhores momentos dos confinados durante a madrugada de hoje no Big Brother Brasil 🎶 🎶

Chora não, coleguinhas!!!!😭

A porta da sala se abriu e a Festa Cor & Ton começou no BBB21. Os brothers ficaram eufóricos e se surpreenderam ao verem de quem era o show! Simone e Simaria empolgaram os confinados com seus hits famosos e ainda deixaram um recado fofo:

“Me mandem direct, todo mundo, que a gente quer falar com todo mundo”.

Pocah e Camilla de Lucas fizeram uma performance das artistas durante a festa, e a cantora ainda brincou: “Sou a irmã perdida”.

Pocah ainda foi surpreendida com a sua nova música durante a festa: “Minha música com a Lia Clark”.

Pausa para o papo sobre jogo!

Enquanto a festa estava rolando, o assunto jogo rolou! Viih Tube, Juliette e João Luiz conversaram sobre possíveis votos no próximo Paredão. A youtuber acha que quem vai desempatar os votos da casa é Camilla de Lucas. Juliette concordou e revelou suas opções: “Arthur, Caio e Pocah”.

“Aí se for pra proteger um de vocês, eu mudo. Mas eu escolho um dos três se for para me proteger“, disse a sister.

Já Viih Tube explicou a sua indicação como Líder:

“Não consigo pôr o Fiuk. Não consigo. E nem o Gil, mas menos o Fiuk“, disse.

“O meu motivo é que não é minha prioridade mais”, afirmou também.

Declaração e desabafo de Fiuk

também tivemos um momento fofo entre Fiuk e Gilberto. O cantor se declarou durante a festa:

“Não vou te abandonar jamais. Eu nunca vou esquecer… A única pessoa que me acolheu de verdade aqui“.

E depois desabafou com o doutorando em Economia:

“Ai, Gil, é muito louco ser excluído em tudo, a gente está aqui graças ao público. Se fosse o pessoal aqui em casa, a gente estava chutado já”.

Uma coisa que os brothers sabem fazer é paródia de músicas, e na madrugada não foi diferente! Primeiro, Juliette, Pocah e Arthur cantaram a música “Nobre Vagabundo”, de Daniela Mercury. Arthur brincou e trocou o verso “Sou ariano torto” por “Sou canceriano trouxa”. Juliette entrou na vibe e lembrou o relacionamento do instrutor de crossfit com a ex sister Carla Diaz:

“Perdoa, Carla Diaz, esse pobre vagabundo”.

Parece que uma trégua entre Fiuk e Arthur foi estabelecida, porque ambos curtiram um momento da festa fazendo uma paródia sobre a relação de idas e vindas que mantêm no BBB. Camilla de Lucas até promoveu um aperto de mão de reconciliação entre os brothers:

“Dias atrás, brigava com você, não é assim. Mas olho pra trás, mas penso e sigo em frente pra nunca mais brigar assim”, cantaram Fiuk e Arthur.

Além dos momentos de descontração, o que marcou a festa foi, sem dúvida, o assunto “dinâmica e formação de Paredão”. Caio, Gilberto e Fiuk pensaram em várias hipóteses sobre a próxima berlinda. Caio, inclusive, cogitou a hipótese do Paredão já estar formado pelos três integrantes da Xepa.

E não parou por aí, não! O fazendeiro e Gilberto consideraram até a possibilidade irem para o Quarto Branco – ou algo semelhante.

Existe amor no BBB! O TOP 9 cantou junto a música “Alma Gêmea”, do cantor Fábio Jr. Pocah até brincou com o filho do cantor:

“Será que depois que eu votei em você, ele vai gostar de mim?”.

Camilla de Lucas, Juliette e João Luiz trocaram declarações de carinho no final da festa. Eu quero vocês comigo, eu quero. Eu tô pedindo a todas as pessoas que me amam: eu quero eles dois comigo, eu peço. E depois vem Gil (Gilberto) e Vitória (Viih Tube)”, disse Juliette.

“Ju, eu ainda vou estar aqui. Eu vou ser a última, a última a ficar”, afirmou Camilla de Lucas.

Por enquanto é só, pessoal! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

