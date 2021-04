Resumo de ‘Império’: capítulos de 26 de abril a 1º de maio

Marta convence Cristina a aceitar a sua oferta e entrega um cheque para ela em troca de uma carta renunciando o parentesco com José Alfredo. Cora fica nervosa com a sobrinha por ela afirmar que cumprirá a promessa que fez a Maria Marta. Cristina comemora com Xana e Naná a possibilidade de resolver os problemas de sua família. Maria Marta mostra a carta escrita por Cristina para José Alfredo. José Alfredo guarda a carta escrita por Cristina em seu cofre. Cristina vai ao camelódromo e mostra o cheque que recebeu de Maria Marta para Marcão. Marcão comemora com todos que trabalham no camelódromo ao ver que Cristina vai ajudá-los a reerguer o espaço. José Alfredo anuncia à família que ninguém o substituirá na empresa. Terça-feira (27)

Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar na empresa. Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão. Cristina conversa com Merival sobre o seu irmão. Cristina diz para Elivaldo que vai tirá-lo da prisão. José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa. José Alfredo fala de forma ríspida com José Pedro. Cora conversa com Cristina e reclama do dinheiro que ela acertou com Maria Marta. Marisa entrega a José Pedro o relatório de despesas do último mês. José Alfredo elogia Maria Clara por seu trabalho como designer de joias. José Alfredo chega ao restaurante de Enrico e Vicente afirma que pode fazer a comida pedida pelo Comendador.

José Alfredo elogia a entrada servida no restaurante de Enrico. Lorraine aguarda ansiosa pela encomenda de Maria Marta. Xana conta para Juliane que Antoninho já foi garimpeiro. Merival diz para Elivaldo que consegue relaxar a prisão dele. Maria Clara conversa com José Alfredo sobre a ambição dele. José Alfredo fica encantado com a comida de Vicente e Enrico assume a autoria dos pratos. Maria Marta sugere para Danielle que ela procure um emprego. Maria Ísis vê José Alfredo com Maria Clara e fica arrasada. Érika tenta convencer Téo a desistir de publicar notícias sobre Cláudio. José Alfredo flagra Magnólia na casa de Maria Ísis.

Magnólia inventa uma desculpa para José Alfredo, mas é expulsa da casa de Maria Ísis. José Pedro pede que Marisa lhe dê a folha de pagamento da empresa. José Alfredo fala para Maria Ísis que a mulher que estava com ele é sua filha. João Lucas garante a Du e Helena que vai descobrir quem é a amante de seu pai. Maria Marta vai para uma delegacia e faz uma denúncia dizendo que está sendo chantageada. Silviano e Brigel ameaçam Ismael e Lorraine. Cora reclama dos gastos de Cristina. Fernando elogia Cristina. José Alfredo pergunta para Helena onde está Maria Marta e fica desconfiado com a resposta. José Alfredo pergunta para João Lucas quando ele vai começar a trabalhar.

Leonardo faz um acordo com Téo em troca das provas contra Cláudio. João Lucas não gosta da ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na Império. Helena sonda Josué sobre José Alfredo. Silviano demite Kelly e José Alfredo pede para conversar com ela. Magnólia reclama por Ísis ter uma empregada. Leonardo troca a fechadura do apartamento e Cláudio se irrita. Érika conversa com Fernanda sobre o seu trabalho. Vicente pede para sair mais cedo do restaurante para resolver uma questão pessoal. Vicente encontra Cristina e os dois acabam se beijando. José Alfredo percebe que Maria Marta o observou durante a noite.