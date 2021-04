Reta Final BBB21: confira as melhores reações ‘gente como a gente’ de Tiago Leifert | BBB21

Com certeza, já teve um momento em que Tiago Leifert reagiu exatamente como você em casa. Seja com uma resposta sincerona, uma risada que escapa, uma tirada divertida ou aquela zoada básica nos confinados, todo mundo vibra quando o apresentador é gente como a gente. Faltando poucos dias para a grande Final do BBB21, que tal dar o play no vídeo acima para conferir alguns momentos em que ele representou o Brasil no Big dos Bigs!? Vem com a gente! 😉