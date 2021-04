Reta Final BBB21: De ‘basculho’ a ‘dummy’, veja os termos da edição que geraram mais interesse de busca na internet | BBB21

Que o Big Brother Brasil está sempre lançando tendências, isso a gente já sabe. Mas a cada ano, além do programa mostrar novas visões de mundo e formas distintas de pensar, ele também incrementa vocabulário e enriquece debates importantes da sociedade.

Quem não lembra do “toque” de Manu Gavassi em Felipe Prior no BBB20? Foi só a cantora citar o termo “sororidade” em um dos programas ao vivo para as buscas dispararem na internet.

Na edição deste ano, não foi diferente. Quando Gilberto teve sua primeira briga com Pocah, na madrugada do dia 15 de fevereiro, o mesmo aconteceu. “Basculho” – expressão muito usada em Recife – amanheceu entre os termos mais buscados da rede e caiu na boca do povo.

Pensando nessas expressões e outras, a #RedeBBB fez uma seleção de termos que movimentaram as discussões na casa e mexeram os ponteiros nos interesses de busca, transformando o BBB21 em microcosmo de nossa sociedade.

Confira os termos buscados:

Cancelamento – Está aí um termo bastante falado na edição deste ano, tanto pelos brothers da casa como pelo pessoal aqui de fora. O movimento do cancelamento, que começou nas redes sociais e indica a “interrupção de apoio a um artista, produto, ou empresa por conta de alguma postura considerada inaceitável”, é também um dos grandes medos da atualidade. Ninguém quer ser cancelado e todo mundo tem medo do cancelamento.

A expressão foi usada em um dos Jogos da Discórdia e os participantes tiveram que indicar quem eram os “canceladores” da casa. Com fogo no parquinho instalado, o público foi às redes e fez aumentar o interesse pelo termo em 204%.

Primeiro Jogo da Discórdia do 'BBB21' — Foto: Globo

Basculho – A discussão entre Pocah e Gilberto pegou o Brasil de surpresa depois que o brother fez o seguinte comentário: “Eu não vim do lixo para perder para basculho”. A cantora não entendeu o significado, Gilberto não quis explicar e o público foi imediatamente às redes tentar descobrir o que a palavra queria tanto dizer.

A pergunta “O que é basculho em Pernambuco” saltou – pasmem! – 1700% após as 24h seguintes, enquanto a dúvida “O que significa basculho no Nordeste” cresceu em 900%.

“Qual o significado de basculho” também teve um aumento de 800% nas buscas online e toda essa curiosidade levou o termo “basculho” a ser o 19º mais procurado no Google no Brasil.

Animosidade – O termo foi tão falado por Karol Conká que a busca aumentou em 1600% nos períodos entre janeiro e abril de 2021. A sister se referia à expressão toda vez que falava que esse era um dos seus grandes problemas na casa. Segundo o dicionário Aurélio, animosidade é a “mágoa profunda que deriva de uma ofensa recebida; rancor, ressentimento…”.

O interesse pela pesquisa aumentou em 2050% no dia em que Karol foi eliminada e teve um salto de 3.000% durante o período do programa.

Fenotipicamente – Falou “fenotipicamente”, pensou em Lumena, certo? A participante usou o termo desde o primeiro Jogo da Discórdia e fez muita gente se questionar o que ele queria dizer.

O interesse aumentou em mais de 5000% e seu significado tem a ver com um conceito da genética que fala sobre “um conjunto de características observáveis de um organismo”. A cor da pele, por exemplo, é um fenótipo.

Colorismo – Colorismo foi debate no programa após um comentário de Nego Di sobre a cor da pele de Gilberto. Tiago Leifert esclareceu a dúvida no programa de 5/2 ao vivo e a busca pelo termo aumentou em mais de 750%. Boninho, diretor de Gênero de Variedades da Globo, até postou sobre o assunto em suas redes sociais.

Dummy – 2021 foi definitivamente o ano dos dummies no Big Brother Brasil! Os ajudantes das provas mais vigiadas nunca foram tão comentados como agora. Quem não gostaria de ser dummy por um dia?

O interesse pela pesquisa aumentou pouco mais de 1000% e as buscas explodiram após Carla Diaz voltar do Paredão Falso vestida como um deles.

O público também buscou por “como ser um dummy” e “quanto ganha um dummy do bbb”, que no começo do mês de abril aumentaram em 520% em interesse em buscas do Google após a Maratona de Dança C&A.

Fair Play – Logo após Lucas Penteado sair do reality, Tiago Leifert teve uma conversa séria com os brothers em que lamentou a saída do participante e avisou que faltou “fair play” por parte de alguns confinados.

Na ocasião, o apresentador falou que “alguns de vocês faltaram com fair play” e explicou que o ato consiste muitas vezes em “ajudar o seu adversário a se levantar…”. O aumento na pesquisa? 2500%.

Bastião – A forma carinhosa como os participantes Rodolffo e Caio se chamavam também não passou despercebida. Chamou a atenção do público, gerou curiosidade e as buscas aumentaram em 434%.

Black Power – Um dos momentos mais emblemáticos da edição deste ano gerou interesse de 3300% nas buscas sobre o termo “black power”.

Tudo aconteceu depois do Jogo da Discórdia, em que João Luiz expôs seu desconforto com um comentário de Rodolffo sobre seu cabelo. A repercussão e o discurso de Tiago Leifert sobre o tema também contribuíram para um debate que foi além do programa.

Outros termos e expressões mais buscados:

Tchaki Tchaki – dancinha favorita de Gilberto (303% – principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo);

Gilberto no BBB21 — Foto: Globo

Aulas crias – expressão de Arthur ao falar com Carla Diaz (482%);

Arthur no BBB21 — Foto: Globo

Batom de Cereja – música de Israel & Rodolffo que estourou dentro e fora da casa também. Sucesso! (Mais de 700%)

Brothers ensaiam coreografia da música 'Batom de Cereja', de Israel e Rodolffo, enquanto o Líder canta — Foto: Globo

