Reta Final BBB21: de fígado a cobertura de chocolate, relembre as tretas por comida na casa | BBB21

Em quanto tempo você acha que rolou a estreia das brigas gastronômicas no BBB21 ? Sim, na primeira semana!!! Com a Xepa formada, o grupo sentou para conversar sobre as compras e, na hora de decidir entre fígado e moela… azedou! Caio comentou que não comia fígado, e Fiuk defendeu que eles deveriam chegar a um consenso. Sarah então sugeriu que comprassem apenas ovo como proteína.

Na ocasião, Projota pediu ajuda para solucionar o problema e comentou com Carla Diaz e Pocah: “Ficaram sem arroz, ficaram sem comida, os dois Monstros, você me ajuda?” E no final da história, Thaís preparou o almoço do brother e a da sister.