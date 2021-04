Reta Final BBB21: familiares e amigos do Top 5 escolhem os momentos que desejam mostrar primeiro aos participantes | BBB21

Lembram do segundo dia, quando os confinados que estavam na Casa dos Imunes se reuniram uns com os outros e todos fizeram uma roda no gramado? Este foi o momento escolhido por Tainá Galvão, irmã de Fiuk: “Para que ele tenha a oportunidade de ver suas intenções, objetivos. Vai fazer com que ele perceba as transformações que ele viveu, os aprendizados e lições, que ele nem imaginava que poderia, e o quanto cresceu com tudo isso”.