Reta Final BBB21: fogo no parquinho! Relembre as tretas que agitaram a casa mais vigiada do Brasil | casa BBB

“Eu tô indignado!”, já diria Gilberto após uma briga daquelas no BBB21. O brother, no entanto, não foi o único que se rendeu a um bom barraco no reality. A edição foi marcada por diversos conflitos entre os participantes, pelos mais variados motivos. Até mesmo um bolo de chocolate virou motivo para briga entre Fiuk e Juliette. Acredita? Sem falar, é claro, nos Jogos da Discórdia, que sempre dão uma apimentada a mais na harmonia da casa.

Para relembrar alguns desses momentos icônicos de fogo no parquinho 🔥, vem com a #RedeBBB e a lista das melhores tretas do BBB21.

‘Você me tirou o direito de expressar’

Lumena dispara para Juliette: ‘Segure a onda’

Uma das primeiras brigas do BBB21 aconteceu entre Juliette e Lumena. A advogada e a psicóloga se estranharam por conta do Raio-X. Juliette demorou no Confessionário, e os brothers tiveram que correr para não perder a hora e, com isso, estalecas.

Após o incômodo de Lumena, Juliette pediu para a psicóloga desabafar, mas ela não gostou: “Você não precisa dizer o que eu preciso fazer”.

Na sequência, Lumena explicou sua irritação: “Você me tirou o direito de expressar os meus verdadeiros sentimentos para com as pessoas. Eu queria dar coração, mas pensei que ainda tinha uma pessoa lá fora. Todo mundo tem emoção aqui, mas segure a onda um pouquinho”.

Tiago Leifert explica o dilema entre Lucas Penteado e Kerline

Lucas Penteado e Kerline se estranharam na primeira festa do BBB21 e acabaram envolvendo vários outros confinados na discussão. A modelo e influenciadora não gostou da brincadeira do ator de ser o “cupido” e decidiu retrucar dizendo que gostaria de ficar com o brother. Mas a confusão aconteceu mesmo quando Lucas descobriu e entendeu que a sister estava só dando uma alfinetada nele.

“Ela brincou com o meu coração”, decretou o ator na época. Os dois choraram muito ao longo da noite e foram consolados por Karol Conká, Nego Di e Pocah.

‘Prazer, Camilla de Lucas’

Confira tudo o que rolou na Festa Herança Africana

Após explanar o seu jogo para vários confinados ao longo da Festa Herança Africana, Lucas Penteado voltou a gerar ruído entre os brothers. Camilla de Lucas foi uma das que não gosto nada, nada, do que ouviu do ator e eis que tivemos a icônica frase:

“Você não queria me conhecer? Prazer, Camilla de Lucas”.

‘Ergue sua voz e mostra quem é você, querida’

Veja o que rolou entre Karol Conká e Carla Diaz na casa do BBB21

Karol Conká e Carla Diaz protagonizaram um barraco daqueles! As sisters discutiram após uma festa, quando a cantora acreditou que a atriz poderia ter interesse em Arcrebiano, com quem tinha trocado beijos.

“Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”. A paulista perguntou: “Você é doida, Karol? Você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil”.

O desentendimento terminou em gritaria. Karol Conká disse: “Ergue sua voz e mostra quem é você, querida. Eu fui verdadeira com você e você se fez”.

Confira como foram os momentos antes de Lucas Penteado deixar a casa do BBB21

Também na Festa Holi Festival, uma série de conflitos desencadeou na saída de Lucas Penteado do BBB21. O beijo em Gilberto gerou reações de alguns participantes, como Lumena, gerando discussões.

Basculho, choro e confusão

Jogo da Discórdia rende discussão entre Gilberto e Pocah no BBB21

“Tudo que você fala é muito bem calculado, muito bem planejado”, apontou Gilberto. “Você quer palco? Gente, show do Gil! O show vai começar!”, comentou Pocah durante a confusão. E tivemos uma das frases mais icônicas dessa edição saindo desse bate-boca:

“Não vim do lixo para perder para basculho, não, amor”.

Gilberto a Arthur brigam após boatos sobre votos no BBB21 e a casa toda reage

Outra treta do BBB21 aconteceu entre Gilberto e Arthur. O motivo? Votos! Karol Conká levou o doutorando de Economia para conversar sobre um ‘disse me disse’ com o instrutor de Crosfit. O resultado: confusão!

Toda a tour envolveu um possível voto de Gilberto em Fiuk (que não existiu). A discussão, que começou no Quarto Colorido, terminou no jardim, envolvendo também Sarah e Caio. “Você disse que eu planejei o Paredão do Fiuk, que eu combinei voto”, gritou Gilberto para Arthur.

“Eu tô indignado!”, finalizou o pernambucano, aos berros no jardim.

‘Do meu lado que você não está’

Camilla de Lucas critica atitudes de Karol Conká e discutem na casa do BBB21

Aproveitando o clima de fogo no parquinho da discussão de Gilberto e Arthur, uma outra treta rolou logo na sequência: Camilla de Lucas e Karol Conká. Tudo aconteceu depois que a cantora apontou que a influenciadora tomava partido e escolhia ouvir apenas um lado no jogo.

“Você quer jogar uma pessoa contra a outra. Só que eu sou Camilla de Lucas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Karol Conká braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também”, disparou a sister de Nova Iguaçu.

Jogo da Discórdia – parte 1

Jogo da Discórdia no BBB21 rende discussão, conversas e promessas na noite dos brothers

No Jogo da Discórdia que rolou na segunda-feira pós-discussão entre Karol e Camilla, as duas voltaram a trocar farpas. Desta vez, no programa ao vivo. A cantora reclamou da postura da influenciadora: “Ela se excedeu nas palavras, acabou trazendo uma temática nada a ver que a gente estava falando, até me desmoralizando. Gritando, batendo palma, dando show”.

Jogo da Discórdia – parte 2

Jogo da Discórdia do BBB21 gera acerto de contas entre brothers, choro e muita conversa

Outro momento fogo no parquinho aconteceu no Jogo da Discórdia em que os brothers tinham de distribuir plaquinhas com adjetivos uns aos outros. Projota deu o termo “Duas Caras” para João Luiz e reclamou do tratamento do professor de Geografia durante o Castigo do Monstro. “Por que você não chegou para falar comigo? Devia ter falado. Agora tenho que ficar me martirizando porque machuquei o Projota? Ah, pelo amor de Deus”, retrucou o brother.

‘Não vai brigar com ninguém famoso’

Gilberto para sister: ‘Tu não vai brigar com ninguém famoso não, tu só briga comigo’

Amigos e rivais! Juliette e Gilberto tiveram algumas brigas durante o BBB21, com destaque para uma: quando o doutorando em Economia apontou que a advogada não brigava com os integrantes do ‘Camarote’ por serem famosos. Vixi! 😲

“Tu não vai brigar com ninguém famoso, não. Tu só briga comigo porque eu sou fuleiro”, disse Gilberto.

A DR rolou na academia da casa, e até a briga de Juliette com Lumena, lá no começo do jogo, foi lembrada.

‘Você está me chamando de doida?’ 😱

Juliette e Caio discutem no BBB21, e sister diz: ‘Não me chama de doida’

E teve barraco entre Juliette e Caio também! Eles discutiram após a Prova do Líder Fiat, que foi de resistência. De acordo com o fazendeiro, a advogada demonstrava não estar bem na prova. Ela não gostou nada de ouvir isso.

“Cada hora ela cria uma nova. Você está doida! Você criou muitas coisas com outras pessoas”, disparou Caio. Juliette rebateu: “Você está me chamando de doida?”.

O bolo da discórdia 🎂

Juliette chora após situação com Fiuk sobre o bolo na casa do BBB21

Comida é sempre motivo para discussão no BBB! Um bolo de chocolate virou motivo para uma boa treta entre Juliette e Fiuk. O cantor apontou que a advogada havia comido toda a cobertura do bolo. Ela não gostou nada, e a história rendeu. Ao contar a história para as amigas, a paraibana chorou e disse estar desgastada.

“Se você quer transformar isso em uma discussão, a escolha é sua”, retrucou o ator e cantor.

Votação aberta: é treta!

Sarah ironiza para Rodolffo no BBB21: ‘Amizade maravilhosa a sua’

Votação aberta é motivo de treta, sim, e nós amamos! Sarah discutiu com Rodolffo após ser surpreendida pelo voto do, até então, aliado no BBB21. Os dois foram parar no Paredão.

“Eu desejo, Rodolffo, do fundo do meu coração, que você saia do programa”, decretou Sarah.

A discussão continuou no Jogo da Discórdia daquela semana, e mais um barraco se formou na sala da casa mais vigiada do Brasil.

Sarah discute com Rodolffo no BBB21: ‘Briguei com o Gil para te defender’

Jogo da Discórdia: Fiuk indica quem é o melhor jogador, quem é o pior e quem joga sujo

Fiuk e Arthur esquentaram o Jogo da Discórdia do BBB21. Os brothers tinham que responder quem era o melhor jogador, o pior e quem estava jogando sujo no reality. Moleza, né? Mas os brothers tiveram até que sentar separados. Climão! 😨

Quanta treta, né?! Até o último dia de BBB21 outros barracos podem rolar e, é claro, a #RedeBBB está por aqui de olho em tudo. O que será que os brothers ainda vão aprontar? 🤭

