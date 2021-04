Reta Final BBB21: Paranoias e teorias! Relembre momentos em que os brothers tentaram adivinhar os rumos do jogo | BBB21

O que não faltaram no BBB21 foram teorias, paranoias e conspirações! Os brothers tentaram adivinhar cada próximo momento do jogo e, para isso, criaram suas ‘verdades’ sobre os rumos da competição. Nesta edição, tivemos os famosos plantões no Big Fone, sem falar no Quarto Secreto, que foi alvo de muita curiosidade. A #RedeBBB, que adora ver os participantes com a famosa ‘pulga atrás da orelha’, rememora alguns momentos em que eles usaram de muita criatividade para tentar adivinhar o que apenas o público do reality já sabia ou que simplesmente não existia. Confira o vídeo acima!