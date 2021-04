Reta Final BBB21: Podcast do Líder evidenciou a criatividade dos brothers, trouxe humor e emoção; relembre as gravações | BBB21

O Podcast do Líder foi uma das novidades do BBB21. Nele, o Líder da semana teve a oportunidade de conversar melhor com o público, fazer entrevistas, contar mais sua trajetória no programa, e até provocar uma interação com os outros moradores da casa mais vigiada do Brasil. E, numa edição repleta de participantes criativos, tivemos muita diversão e emoção com os áudios gravados. A #RedeBBB , em clima de Reta Final, destaca em vídeo especial e exclusivo alguns destes momentos do Big dos Bigs !

No lado do humor e diversão, Karol Conká e João Luiz capricharam na criatividade. A cantora gravou seu ‘Piracast’ e o professor de Geografia criou o ‘Troca-troca de fofocas’. No áudio da sister, ela entrevistou os confinados, apresentado curiosidades e perguntando: ‘Como é controlar a sua pira?’. Já no podcast feito pelo brother, ele brincou com as possíveis notícias da casa mais vigiada do Brasil.

Quer emoção? Tivemos o Podcast do Líder Fiuk, que partiu para o lado sentimental e compartilhou com os ouvintes a importância de acreditar e lutar pelos sonhos. O cantor também agradeceu a oportunidade de estar no BBB21 e citou a saudade da família e amigos. Já Arthur homenageou Carla Diaz e falou sobre a oportunidade que teve em se apaixonar pela atriz no confinamento. Que fofo! 🥰

O Podcast do Líder também serviu de espaço para que os brothers relembrassem um pouco sua trajetória no reality. Gilberto, ao criar o ‘Vigoracast’, revisitou seus momentos no programa: “Fiz amigos, tretas e cachorradas”. Rodolffo também foi pelo mesmo caminho e contou como se sentia no BBB21: “Muita coisa é diferente quando se está aqui dentro.”

E já que o clima é de despedida, que tal o Podcast da Líder Viih Tube? A sister fez uma premiação dos melhores momentos do BBB21 em várias categorias: Melhor Treta, Melhor Casal, Melhor Cômodo da Casa, Melhor Paranoia, entre outras.

Já estamos com saudade da criatividade desses brothers! Mas o BBB21 ainda não acabou e a #RedeBBB segue de olho em tudo que os confinados estão aprontando nesta Reta Final do jogo.

