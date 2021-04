Reta Final BBB21: relembre as receitas dos Almoços do Anjo desta edição | BBB21

Toda disputa conquistada no Big Brother Brasil tem um sabor diferente. E quando o assunto é Prova do Anjo , cada vitória tem um gostinho pra lá de especial, literalmente. Com a grande Final do BBB21 se aproximando, resolvemos relembrar cada Almoço do Anjo e todas os quitutes saboreados pelos nossos brothers.

Ficou com água na boca? Cola aqui que a gente mostra tudo e ainda te conta os segredos das receitas. 🤤

Rodolffo foi o primeiro Anjo do BBB21 e escolheu no cardápio delícias de um típico almoço goiano, assinado pela chef Eliane Meireles. Entre os quitutes estavam: feijão de caldo, frango caipira, pequi refogado, quiabo frito e angu de milho. O cantor sertanejo levou Arcrebiano e Caio para o acompanhá-lo.

👉 Clique e confira as receitas do Almoço de Rodolffo

1 de 11 Almoço goiano do Anjo Rodolffo — Foto: Globo Almoço goiano do Anjo Rodolffo — Foto: Globo

Veja um momento do Almoço do Anjo Rodolffo

Caio se declara para Rodolffo: ´Você é um cara ímpar, parabéns´

Carla Diaz ganhou a segunda Prova do Anjo do reality e optou pelo cuscuz marroquino de carne. O prato levava filé mignon, amêndoas, nozes e damasco. A atriz contou com a companhia de Camilla de Lucas e João Luiz.

👉 Clique e confira como fazer o cuscuz marroquino com carne

2 de 11 Cuscuz marroquino com carne — Foto: Globo Cuscuz marroquino com carne — Foto: Globo

Veja um momento do Almoço do Anjo Carla Diaz

Carla Diaz conversa com Camilla de Lucas e João sobre sister

Caio ganhou 3 vezes seguidas o Anjo da Semana e se deliciou com vários quitutes diferentes. No primeiro Almoço, o fazendeiro levou Rodolffo e Sarah. O brother optou pelo frango com pequi e quiabo, angu de milho verde e, para sobremesa, um delicioso brownie com calda de chocolate e sorvete.

👉 Clique e confira as receitas do Almoço do Anjo Caio

3 de 11 Angu de Milho Verde — Foto: Globo Angu de Milho Verde — Foto: Globo

Veja um dos momentos do Almoço do Anjo Caio

Caio se emociona com presente do Anjo no BBB21

Na segunda vez que Caio foi Anjo, ele escolheu feijão tropeiro. O prato levava linguiça calabresa, couve e bacon em cubos. Thaís e Viih Tube acompanharam o brother.

👉 Clique e confira como fazer o feijão tropeiro

4 de 11 Feijão tropeiro do almoço do Anjo Caio, no BBB21 — Foto: Globo Feijão tropeiro do almoço do Anjo Caio, no BBB21 — Foto: Globo

Veja um momento do segundo Almoço do Anjo Caio

Caio fala sobre sister no BBB21: ´Ela não anda comigo, não dá espaço´

Culinária árabe foi a opção de Caio na terceira vez que foi Anjo. O fazendeiro convidou Gilberto e Rodolffo para acompanhá-lo, e o trio curtiu o almoço com tabule, quibe cru e quibe de forno.

👉 Clique e confira as receitas do Prato Árabe do Almoço do Anjo Caio

5 de 11 Pratos árabes marcaram o almoço do anjo de Caio no ‘BBB21’ — Foto: Globo Pratos árabes marcaram o almoço do anjo de Caio no ‘BBB21’ — Foto: Globo

Veja um momento do terceiro Almoço do Anjo Caio

Gilberto diz para Caio: ´O que deu a entender é que você era uma traíra´

Já Arthur escolheu Lasanha de Queijo e Presunto para o Almoço do Anjo. De acompanhamento, arroz branco e salada de folhas. O capixaba escolheu Carla Diaz e Projota para curtir o presente.

👉 Clique e confira a receita da lasanha do Almoço do Anjo Arthur

6 de 11 Lasanha do Almoço do Anjo Arthur no BBB21 — Foto: Globo Lasanha do Almoço do Anjo Arthur no BBB21 — Foto: Globo

Veja um dos momentos do Almoço do Anjo Arthur

Arthur chora com Presente do Anjo

Projota saboreou quitutes deliciosos, como frango ensopado, polenta e mousse de chocolate. O brother escolheu Pocah e Arthur como sua companhia para o Almoço do Anjo.

👉 Clique e confira a receita do frango ensopado do Almoço do Anjo Projota

7 de 11 Frango Ensopado com Polenta do ‘BBB21’ — Foto: Globo Frango Ensopado com Polenta do ‘BBB21’ — Foto: Globo

Veja o momento que Projota escolhe seus convidados para o Almoço do Anjo

Projota escolhe Arthur e Pocah para Almoço do Anjo

Viih Tube foi o oitavo Anjo do BBB21 e escolheu escondidinho de filé mignon e risoto caprese como prato principal. A sobremesa ficou por conta de uma receita afetiva da mãe da sister: doce de leite em pó e doce de morango. A youtuber contou com a presença Thais e Juliette.

👉 Confira aqui as receitas do almoço de Viih Tube no BBB21

8 de 11 Sobremesas do Almoço do Anjo Viih Tube — Foto: Globo Sobremesas do Almoço do Anjo Viih Tube — Foto: Globo

Veja um dos momentos do Almoço do Anjo Viih Tube

Viih Tube se emociona e vibra com Presente do Anjo

Thaís foi Anjo na semana seguinte. Além de ter chamado a sister para o Almoço, a cirurgiã-dentista convidou Pocah para acompanhá-las. O cardápio foi uma tradicional Feijoada com farofa mandioca.

👉 Confira aqui as receitas do Almoço do Anjo Thaís no BBB21

9 de 11 Feijoada do Almoço do Anjo Thaís no BBB21 — Foto: Globo Feijoada do Almoço do Anjo Thaís no BBB21 — Foto: Globo

Veja um dos momentos do Almoço do Anjo Thaís

Thaís vibra com Presente do Anjo

✔ Anjos Fiuk e Gilberto

Gilberto e Fiuk ganharam juntos o Almoço do Anjo no BBB21. Os brothers escolheram para o cardápio: Macarrão com carne moída, maminha mal passada e salada especial. De sobremesa, palha italiana e bolo de chocolate. Thaís e Juliette acompanharam o ator e o doutorando em Economia.

👉 Clique e veja as receitas do Almoço dos Anjos Fiuk e Gilberto

10 de 11 Macarrão com carne moída do Almoço do Anjo Fiuk e Gilberto no BBB21 — Foto: Globo Macarrão com carne moída do Almoço do Anjo Fiuk e Gilberto no BBB21 — Foto: Globo

Veja um momento do Almoço dos Anjos Gilberto e Fiuk

Fiuk se emociona com Presente do Anjo no BBB21

Gilberto vibra com mensagem da família no BBB21

Acompanhado de Camilla de Lucas e Viih Tube, João Luiz curtiu seu presente do Almoço do Anjo. O brother escolheu cardápio com angu de fubá, feijão vermelho, almôndegas de carne moída. E para sobremesa, o professor de Geografia optou pelo pudim.

👉 Confira aqui as receitas do Almoço do Anjo João Luiz

11 de 11 Almôndega com Carne Moída do ‘BBB21’ — Foto: Foto: Globo Almôndega com Carne Moída do ‘BBB21’ — Foto: Foto: Globo

Confira aqui um momento do Almoço do Anjo João Luiz

João Luíz convida Camilla de Lucas e Viih Tube para o Almoço do Anjo no BBB21

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se!