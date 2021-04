Reta Final BBB21: relembre como foram as sessões do Cinema do Líder desta edição | BBB21

No Big dos Bigs, os confinados tiveram a oportunidade de assistir filmes, séries e muitas outras produções no Cinema do Líder. Teve emoção, risadas e muita diversão com cada sessão Globoplay. Além desse presentão, os moradores da casa mais vigiada do Brasil também se deliciavam com guloseimas nas sessões especiais.

Quer relembrar de alguns desses momentos? Então pega a pipoca e se delicie com essa lista que a #RedeBBB preparou!

Relembre os conteúdos exibidos no Cinema do Líder do BBB21 — Foto: Globo

Reta Final BBB21: relembre os melhores momentos do Big dos Bigs

O primeiro Cinema do Líder, foi para o Nego Di, primeiro Líder do BBB21. O brother escolheu Karol Conká, Pocah e Viih Tube. Que por coincidência, assistiram à série ‘Todas as Mulheres do Mundo‘. Pocah logo comemorou o momento: “Desconectar é a palavra certa. Obrigada, Coca-Cola!“.

Brothers comemoram Cinema do Líder Coca-Cola: ‘Eu só queria isso’

Teve drama médico na telinha do Cinema do Líder quando Arthur estava no posto mais cobiçado do Big Brother Brasil. O instrutor de crossfit levou Arcrebiano, Projota e Rodolffo para assistir à série ‘Transplant, Uma Nova Vida‘. “Tenham uma ótima sessão“, leu Arthur.

Veja como foi o Cinema do Líder Arthur do BBB21

Karol Conká escolheu Fiuk, Lumena e João Luiz, para aproveitarem uma sessão da série ‘Por que as Mulheres Matam‘. O quarteto assistiu e, de quebra, se deliciou com os aperitivos no segundo andar da casa.

Líder Karol Conká convida Fiuk, Lumena e João Luiz para o Cinema do Líder no BBB21

Gargalhadas rolaram soltas no Cinema da Líder Sarah. A sister escolheu Juliette, Gilberto e Thaís para desfrutarem do momento ao seu lado. Os brothers assistiram a pré-estreia do filme ‘Lucreide vai pra Marte’ com a atriz Fabiana Karla como protagonista.

Cinema da Líder Sarah tem gargalhadas, emoção e abraço entre brothers

João Luiz e seus convidados Carla Diaz, Camilla de Lucas e Caio tiveram o privilégio de assistir ao documentário ‘Falas Femininas‘. O especial da Globo mergulha na rotina de cinco mulheres brasileiras provocando uma conversa sobre os dilemas femininos.

Brothers vibram com Cinema do Líder

Capítulos inéditos da fase final da novela ‘Amor de Mãe‘ foram exibidos para os confinados, que se emocionaram muito. O momento foi aproveitado pelo Líder Rodolffo e seus convidados Sarah, João Luiz e Caio.

Brothers vibram com ‘Amor de Mãe’ no Cinema do Líder do BBB21: ‘Que tudo!’

Fiuk convidou: Camilla de Lucas, João Luiz e Thaís para o Cinema do Líder. Os brothers vibraram quando souberam qual sessão iam assistir. A série original Globoplay, ‘Desalma‘ fez a felicidade dos confinados.

Brothers vibram com série ‘Desalma’ no Cinema do Líder do BBB21: ‘Que cena linda’

‘Framing Britney Spears: A Vida de Uma Estrela‘ foi o documentário escolhido para o Cinema do Líder Gilberto. O brother ficou bem empolgado, pois é fã da cantora. O doutorando em economia vibrou muito ao lado de Sarah, Fiuk e Caio.

No BBB21, brothers vibram com documentário sobre Britney Spears no Cinema do Líder

A série original da Globoplay, ‘Doutor Castor‘, que conta a história de vida do bicheiro Castor de Andrade e fala sobre a sua participação no futebol, no carnaval e no crime organizado no Rio de Janeiro, foi assistida por Arthur. Os convidados do brother foram Pocah, Rodolffo e Thaís.

No BBB21, Arthur vai ao Cinema do Líder com Pocah, Rodolffo e Thaís

A Líder Viih Tube levou suas amigas de confinamento Juliette, Camilla de Lucas e Thaís, para o Cinema do Líder. As sisters assistiram à novela ‘Império‘ pelo Globoplay e vibraram muito.

Sisters assistem à novela ‘Império’ no Cinema do Líder do BBB21, e Thaís vibra: ‘Eu amava’

