Reta Final BBB21: relembre momentos emocionantes dos brothers nas Provas Bate e Volta | casa BBB

“Você escapou do Paredão!”, é a frase que os brothers querem ouvir do apresentador Tiago Leifert a cada domingo. Em muitos momentos, assim que é formada a berlinda, nossos confinados – à exceção do indicado pelo Líder – têm a chance de escapar do Paredão com tão desejada Prova Bate e Volta. E é através dela que temos a oportunidade de testemunhar momentos superemocionantes no reality. Segura o lencinho! 🥰