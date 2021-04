Reta Final BBB21: relembre os finais de festa mais divertidos dos brothers | BBB21

Falta pouco pra gente conhecer o vencedor do BBB21, mas já podemos afirmar que esse elenco é campeão de festas, não é mesmo? O Big Brother Brasil é um jogo intenso e nossos brothers fizeram questão de aproveitar cada segundo com muita descontração.

Com o programa chegando na reta final, que tal relembrar os finais de festa mais divertidos e marcantes da edição? Inimigos do fim, com orgulho! 😜

BBB21: Brothers fazem dancinha na primeira festa do BBB21 — Foto: Globo

“Quando rola química, a noite voa…” 🎶🔊

A Festa do Líder Arthur teve direito a roda de samba, improviso de rimas, karaokê de sucessos e aqueles petiscos de boteco que todo mundo ama. O clima estava tão bom que Pocah precisou fazer a última chamada ao microfone para Karol Conká ir dormir. E o homenageado da festa? Bom, esse não teve jeito de tirar do gramado. Arthur ficou cantando sozinho até o sol raiar. 🤭

Festa do Líder Arthur tem cantoria do Líder até de manhã

Arthur se empolga cantando a música ‘Carla’, da banda LS Jack, em festa no BBB21

A Xepa tem fome! 👽 🍳

Espaço sideral e ETs foram o tema da Festa da Líder Karol Conká. A cantora recebeu figurino com roupas galácticas e precisou correr contra o tempo para devolver o look na despensa. E nem o alerta de encerramento da festa desmotivou os brothers da Xepa a darem aquela beliscada final no cardápio.

Líder Karol Conká corre para devolver look após sua festa, enquanto brothers da Xepa aproveitam os últimos petiscos

Já na Festa era do Líder Rodolffo, Projota e Arthur fecharam a pista. Os brothers estavam tão empolgados que, já com o sol a pino, ainda tiveram energia para fazer uma paródia: “É o Projota e o Arthur, logo vão pegar você!”. Quantos streams pra esse hit?

Projota faz paródia de música: ‘É o Projota e o Arthur que logo vão pegar você’

Brothers cantam paródia do BBB21 com Thiaguinho na Festa Americanas

A volta dos que já foram

O final da festa do Líder Gilberto foi animado como o homenageado. Os brothers estranharam a maneira como a festa foi encerrada: repentinamente e com um aviso da produção para que, quem dormisse no Quarto do Líder, levasse suas malas para o cômodo.

Todos começaram a imaginar mil possibilidades e significados, mas Gilberto cravou o motivo: “É a Carla (Diaz) que está voltando”. A atriz havia sido eliminada (de verdade) do BBB na noite anterior, depois de ter voltado do Paredão Falso.

Brothers especulam motivo para fim de Festa do Líder: ‘A Carla está voltando!’

TCHU TCHA TCHARA TCHU TCHA

A Festa PicPay foi tão boa que não deu pra acabar quando terminou! Já de manhã, mesmo sem música, comes e bebes, os brothers fizeram um after na sala da casa, e o sofá virou pista de dança. É tchaki tchaki e cachorrada, Brasil! Agora diz aí: planta faz isso?! 🤭

Brothers fazem ‘after’ na sala e rebolam em cima do sofá

Brothers cantam e dançam em ‘after’ no Quarto Cordel, após festa Mcdonald’s do BBB21