Reta Final BBB21: relembre os melhores momentos do Big dos Bigs | BBB21

Foram muitos dias de intensidade e diversão no Big dos Bigs . Agora na reta final, o ritmo do jogo está acelerado rumo ao prêmio de R$ 1,5 milhão. E a saudade já está batendo no coração dos fãs de Big Brother Brasil, não é mesmo?

Para curtir ao máximo o jogo, que foi uma delícia acompanhar, que tal relembrar alguns momentos marcantes que os brothers viveram na casa? Romance, brincadeira, amizade, treta, cantoria… Teve tudo isso e muito mais! Confira aqui. 😉

Mais que brothers, friends

Se o BBB21 teve uma marca, foi a amizade entre os confinados. As alianças traçaram os rumos do jogo em muitas fases e proporcionaram momentos de descontração dentro e fora da casa. O Big dos Bigs teve a amizade de Rodolffo e Caio, apelidados carinhosamente de “Bastião”, a sintonia entre Camilla de Lucas e João Luiz, o encontro entre Viih Tube e Thaís, entre outras.

+++ Relembre as amizades que marcaram a edição

Bastião & Bastião

É claro que uma edição que contou com um grande número de cantores não poderia passar sem momentos especiais de cantoria. Inclusive, tivemos participantes que soltaram a voz e surpreenderam com a vocação para a carreira musical.

+++ Reveja momentos em que os confinados soltaram a voz e fizeram bonito

Brothers se divertem no BBB21 com muita dança e cantoria

Se bolo de chocolate vira motivo para tretar, é sinal que fogo no parquinho não faltou na edição. E a gente ama, não é mesmo? 🤭 Seja pelo Jogo da Discórdia, por comida ou por decepção após levar votos, os brothers estiveram muitas vezes em clima de babado, confusão e gritaria.

+++ Fogo no parquinho: relembre conflitos que inflaram os ânimos na casa

Camilla de Lucas critica atitudes de Karol Conká e discutem na casa do BBB21

O BBB21 contou ainda com apresentações para lá de especiais. Seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia, nomes como IZA, Thiaguinho, Alok e Ludmilla se apresentaram em festas, e nós curtimos juntos, claro! 🥰

+++ Relembre os shows que animaram as festas do BBB21

BBB21: Brothers cantam empolgadas música do grupo Os Barões da Pisadinha

“Eu não vou embora!”, a frase foi dita não uma, duas ou três vezes na edição. Todo fim de festa contou com um brother que não queria deixar a diversão acabar. O motivo? As festas estavam imperdíveis!

+++ Reveja momentos em que os “inimigos do fim” entraram em ação

Reta Final BBB21: relembre os finais de festa mais divertidos dos brothers

A famosa Festa do Líder é um dos mimos mais esperados por quem ganha a liderança no Big Brother Brasil. Mas, também, quem não gostaria de ganhar uma festa especial feita todinha para você com as comidas preferidas e as músicas que mais gosta? Não dá para não amar! 💃 Confira as fotos que os confinados fizeram!

+++ Relembre todas as Festas do Líderes do BBB21

2 de 4 Brothers curtiram muito todas as Festas do Líder no BBB21 — Foto: Globo Brothers curtiram muito todas as Festas do Líder no BBB21 — Foto: Globo

Quem não ama uma fanfic? Shippar os participantes como casais prováveis — ou improváveis — é o que a gente mais gosta de fazer, e nossos confinados contaram boas histórias para o público aqui fora.

+++ Vem ver os shipps mais bombados da edição

3 de 4 Os ‘shipps’ que nós amamos ‘fanficar’ durante o BBB21 — Foto: Globo Os ‘shipps’ que nós amamos ‘fanficar’ durante o BBB21 — Foto: Globo

Comidinhas dos céus 👼🥘

Para nossos brothers, uma das melhores partes de conquistar a Prova do Anjo é poder relembrar aquele temperinho especial. Seja uma receita familiar ou aquele prato famoso, o Anjo da semana e seus convidados se deliciaram com quitutes num almoço pra lá de especial. E o público ainda teve a oportunidade de conferir as receitas preferidas dos confinados.

+++ Confira as receitas do Almoço do Anjo

4 de 4 Pratos árabes marcaram o almoço do anjo de Caio no ‘BBB21’ — Foto: Globo Pratos árabes marcaram o almoço do anjo de Caio no ‘BBB21’ — Foto: Globo

Terça-feira não é um dia importante só pela Eliminação, não! Sabe o que também tem? Isso mesmo, o CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador), por Rafael Portugal. “Só basta você me ligar…”. São tantos momentos divertidos que é até difícil escolher os melhores, né?! Mas a gente tenta!

+++ Reveja os melhores momentos do CAT por Rafael Portugal

Reta Final BBB21: reveja momentos do CAT BBB, com Rafael Portugal

Quem acompanha o BBB21 sabe que essa edição foi cheia de cantoria. Tivemos paródias, homenagens, sucessos e, é claro, música tema do Big Brother Brasil. Quer relembrar as dez músicas mais cantadas pelos confinados nessa temporada? Vem com a gente!

+++ Vídeos BBB: BBB Musical: as dez músicas mais cantadas pelos brothers

Brothers cantam versão remixada de ‘Anunciação’, de Alceu Valença, e jogam pó colorido