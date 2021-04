Primeiro transexual da história do De Férias com o Ex Brasil, Tarso Brant estreia hoje (8) no reality show de pegação da MTV e afirmou que todos os participantes foram muito respeitosos em relação à sua condição e negou que tenha sido vítima de transfobia dentro do confinamento. “Foi um retiro espiritual”, disse.

No primeiro episódio do De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2, que irá ao ar a partir das 21h30, o ator revelado em A Força do Querer (2017) surpreende o veterano Pedro Ortega, escalado para sua segunda experiência no programa, ao se revelar um homem transexual. O empresário mostrou seu completo desconhecimento sobre este universo e questionou a Tarso se ele tinha um pênis ou uma vagina.

Ao ., o ator afirmou que não recebeu a dúvida com constrangimento, pois sentiu que Ortega o questionou sem apontar qualquer traço de preconceito, apenas denotava sua dúvida sobre este tema.

“A gente conversou de tudo [no programa], por ser uma galera mais jovem. Muita gente não sabia o que é ser trans, não fazia parte do mundo da pessoa, queria saber como funcionava. A gente teve uma troca muito saudável de informação”, avaliou.

A questão da transfobia foi levantada por Matheus Pasquarelli durante o papo entre Tarso e Pedro. Assim que o empresário quis saber qual era o órgão sexual do ator, o influenciador digital interferiu, dizendo que a pergunta poderia soar ofensiva.

“Levo a curiosidade como uma das armas mais poderosas da gente. Amo curiosos, amo compartilhar tudo. Gosto de conversar de uma maneira mais natural, explicando que são mudanças que você faz na sua vida de acordo com os seus valores, o que você sente, o que você é. A minha atitude foi me ver da forma como eu me via por dentro. Só eu sabia qual era essa imagem. Quando se externalizou, fiquei mais emocionado ainda, porque não sabia como eu ia ser. Mas de alguma forma eu sabia, eu me reconhecia”, ponderou.

Retiro espiritual?

Por ter naturalizado a pegação e os barracos em seu estado mais bruto na tela da TV, o De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2 foi encarado por Tarso Brant como um retiro espiritual.

“Foi um retiro onde estive em contato comigo mesmo. Meu retiro espiritual foi um pouco mais intenso [risos]. Porque era o pensar e o acontecer ali, na minha frente. É uma coisa legal, mas não é brincadeira, é vida real! A gente está ali sentindo, vivendo, sem seguir roteiro. Por ser ator aprendi o que é cada sentimento antes de representar e demonstrar”, comentou.

Embora tenha feito importantes amizades no confinamento e usado seu espaço de exposição para levar mais informações sobre transexualidade ao público da MTV, Tarso não fugiu do DNA do programa e se esbaldou. Ficou bêbado, armou barracos e partiu para a pegação –que teve direito a final feliz.

“Me abri para todas as oportunidades e possibilidades que eu via que eram positivas para mim. Quer que seja mais específico? Tretei mesmo. Ataquei água na cara dos outros de raiva, sim. Peguei mesmo. E fiz tudo mesmo. Fiz, e fiz mesmo. Gostei. Faz de novo? Não sei. Tem coisas que a gente precisa repensar [risos]. Eu me joguei nessas férias”, afirmou.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.