Retorno de Milton Mendes agita a torcida do Sport nas redes; treinador é bem avaliado entra a massa do Leão

O Leão procura um novo treinador. Após a queda de Jair Ventura, no princípio do mês de abril, o cargo de técnico está vago e especulações sobre nomes possíveis pairam na Ilha do Retiro. Entretanto, um conhecido nome ganha força na torcida Rubro-Negra. A informação é do portal Lance!









Milton Mendes trabalhou no Sport em 2018, foram 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 50%, cravado. Embora a breve campanha do treinador não tenha conseguido salvar o Leão da queda para a Série B, Mendes agradou a torcida.

A massa do Papai da Cidade isenta o treinador do rebaixamento, muitos defendem que se Milton Mendes tivesse sido contratado antes, a história da campanha de 2018 seria outra, com o Leão escapando da segunda divisão em tal ano. Neste domingo (11), o técnico fez uma postagem em referência a sua passagem pela Ilha do Retiro.

O último trabalho de Mendes foi no Marítimo, de Portugal. Inicialmente se destacou nas categorias de base do clube, desenvolvendo a equipe sub-23 do time português. O técnico foi chamado a assumir o time principal interinamente, chegou a ser efetivado, mas uma queda do desempenho fez com que Milton Mendes pedisse demissão do cargo.

Atualmente está sem clube e seu nome viralizou nas redes sociais dos torcedores do Leão do Norte. A especulação aponta Milton Mendes como a opção certeira para realizar a jornada de recuperação que o Sport necessita.