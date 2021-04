Returnal roda a 60 fps e 4K dinâmico no PlayStation 5

A página oficial de Returnal no site do PlayStation foi atualizada recentemente com alguns dados referentes aos aspectos técnicos do game, e por lá temos a informação de que o título vai rodar a 60 frames por segundo, além de contar com resolução 4K dinâmica e Ray Tracing.

“Ao utilizar o hardware de ray tracing do PlayStation 5, conseguimos entregar iluminações em tempo real com maior qualidade. Nosso sistema global de iluminação é único e se adapta às localizações aleatórias do mundo, enquanto projéteis estilo neon criam os efeitos pelos quais o nosso time é conhecido”, comentou Ethan Watson, diretor de tecnologia do game.

Returnal é um game exclusivo para PlayStation 5 e será lançado em todo globo no dia 30 de abril.