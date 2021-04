Revenda Produtos Novos e Seminovos Em Plataformas Online – Veja Nossas Dicas

Plataformas online de vendas de produtos novos e seminovos

Para viabilizar um planejamento financeiro pessoal, muitas pessoas separam produtos em bom estado de conservação para revendê-los pela internet por meio de uma plataforma online.

Por isso, trouxemos algumas dicas de sites e aplicativos para que você possa anunciar o seu produto e direcionar essa renda extra para viabilizar a sua poupança. Confira!

Zip Anúncios

O Zip anúncios é um tipo de classificado prático e simples. Por se tratar de uma plataforma gratuita, está ganhando notoriedade no mercado.

A sua usabilidade é bem simples e permite que você divulgue seu produto de forma direcionada na internet, alcançando muitas pessoas. Além disso, o Zip anúncios possui um inteligente filtro separado por estado do Brasil na sua plataforma, o que facilita a busca para o usuário.

OLX

A OLX é uma das maiores plataformas desse segmento. Por isso, dentre os classificados, é um dos sites que mais possuem autoridade de mercado.

Sendo assim, por conta desse valor de mercado, este player possui rápido retorno para vender produtos ou serviços. O que o torna bastante satisfatório para anunciantes e compradores.

Mercado Livre

O Mercado Livre é um clássico dos classificados. Pois é uma das plataformas mais conhecidas e antigas do país.

Além disso, o Mercado Livre é um dos sites de classificados que mais possuem acessos, pois permite a revenda de produtos novos e usados, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas.

É possível encontrar todos os produtos no Mercado Livre. Bem como, é possível vender também de tudo um pouco. Sendo assim, esta é uma plataforma viável para quem deseja se livrar dos excessos que possui em casa. Bem como, também é uma boa maneira de entrar no mercado do empreendedorismo dentro do conceito Marketplace.

Que Barato!

Pertencente ao grupo Buscapé, o Que Barato! É responsável pelo maior comparador de preços da América Latina. Também permite anúncios de produtos ou serviços de forma gratuita, o que é uma grande vantagem por conta de seu alcance e confiabilidade construída dentro do mercado nacional.

As ofertas dentro do site são categorizadas, o que facilita a busca do usuário. Sendo assim, é uma boa opção para anunciar produtos ou serviços.

Todavia é importante atentar-se para um detalhe que faz toda a diferença para que possa anunciar seu produto ou serviço, o Que Barato! No momento não trabalha com pessoa física, apenas com lojistas.

Pesquisar é fundamental para novas compras

No entanto, não deixa de ser uma opção a mais para que possa pesquisar suas próximas aquisições quando for comprar algo, sendo válida como ferramenta de pesquisa. Já que uma pessoa que está se livrando dos excessos para viabilizar um planejamento financeiro, tende a pesquisar mais, evitando antigos impulsos de compra.