Revista alemã afirma que Boateng deixará o Bayern na próxima temporada

O zagueiro Jérôme Boateng deve seguir novos rumos no futebol na próxima temporada. Segundo a revista alemã Kicker, o jogador não terá seu contrato renovado com o Bayern de Munique e deixará o clube alemão após 10 anos.

O veículo destaca que a decisão foi tomada pelo conselho administrativo dos Bávaros e que o assessor do defensor já foi informado da opção pela não renovação. Dessa forma, o ciclo do zagueiro pelo time alemão chegará ao fim ainda neste ano, já que seu contrato com o Bayern se encerra no dia 30 de junho de 2021.

Com passagens por Hertha Berlim e Manchester City, Boateng chegou à equipe Bávara na temporada 2012/13. Ao todo, disputou 354 partidas e ainda balançou as redes em 10 oportunidades.

O defensor também foi um dos importantes integrantes de uma vitoriosa geração do clube, conquistando duas Champions League, dois Mundiais de Clubes, oito Campeonatos Alemães e cinco Copas da Alemanha. Além disso, foi campeão da Copa do Mundo de 2014 pela seleção alemã.