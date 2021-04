revista elege problemas de irregularidade dos Reds

Eliminado da Champions League e já sem chance de título na Premier League, o Liverpool tem como principal objetivo para o restante da temporada conseguir pelo menos uma vaga nas competições europeias. Em publicação nesta sexta-feira (16), a revista inglesa “FourFourTwo” apontou alguns dos problemas dos Reds que contribuíram para o ano ruim do clube.

Em primeiro lugar, a revista citou a ausência dos torcedores no Anfield Road como um ponto fundamental para a campanha ruim do Liverpool. Como o próprio técnico Jürgen Klopp evidenciou, na entrevista coletiva após a eliminação para o Real Madrid na Champions, sem a torcida os Reds não têm a mesma “atmosfera” como de costume nos seus jogos, que empurra a equipe em campo.

Com isso, o Liverpool também penou para engrenar na temporada, o que causou, por exemplo, o desempenho ruim no início do Campeonato Inglês, onde a equipe hoje ocupa o 6º lugar, a três pontos do West Ham, 4º colocado e que abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Na visão da revista, a ausência da torcida, porém, não foi o único problema citado. A contratação do meio-campista Thiago Alcântara, campeão da Champions com o Bayern de Munique na última temporada, também não surtiu o efeito desejado. Entretanto, não por culpa do jogador, mas pelas circunstâncias, já que ele ainda não conseguiu se encontrar no time de Klopp e não vem tendo o espaço necessário.

Por último, o futuro de Mohamed Salah também teria afetado o desempenho da equipe. O atacante egípcio tem mais dois anos de contrato, mas expressou a sua vontade de receber uma valorização salarial, algo que até o momento ainda não aconteceu. Aos 28 anos, ele não teve o mesmo desempenho das últimas temporadas com a camisa dos Reds.

A revista ainda falou sobre os passos que o clube inglês deve seguir nesta reta final de temporada, privilegiando um bom desempenho nesta últimas sete rodadas da Premier League. Além disso, apontou para a necessidade do Liverpool reformular algumas peças do seu elenco para a próxima campanha, como no meio-campo e defesa, já que alguns nomes, como o volante Georginio Wijnaldum, deverão ir embora.