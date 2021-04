Revolução Gloriosa: a consolidação do Parlamento Inglês

A Revolução Gloriosa: um resumo

A Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra, foi uma das principais revoluções de caráter liberal de todo o mundo.

O tema é muito cobrado nas provas principais provas do país. Normalmente, esse tema se associa a outros, tanto dentro da própria História Geral, como dentro da História do Brasil e também dentro de outras disciplinas.

Dessa maneira, é fundamental que você revise esse assunto para garantir um bom desempenho em suas provas.

Revolução Gloriosa: Introdução

A Revolução Gloriosa foi uma revolta iniciada no ano de 1988 que ocasionaria a deposição do Rei Jaime II.

Além disso, o evento, que aconteceu na Inglaterra, marcaria o início da monarquia constitucional inglesa.

Revolução Gloriosa : Antecedentes Históricos

O reinado de Jaime II foi marcado pelo receio do retorno do absolutismo no país, uma vez que o rei governada de maneira autoritária. Além disso, Jaime era católico e defendia os interessantes desse grupo, o que incomodava a maioria protestante. Esses dois fatores preocupavam e desagradavam os parlamentares ingleses.

O estopim da revolta foi o nascimento do herdeiro de Jaime II, Jaime Eduardo. Com um candidato para a sucessão do trono, a ameaça da dinastia católica se perpetuar no poder se tornava real e representava uma ameaça. Dessa maneira, os dois partidos ingleses, Whig e Tory, se uniram em conspiração para tirarem Jaime II do poder.

Revolução Gloriosa : Maria e Guilherme

A filha do rei, Maria Stuart, e seu marido, Guilherme de Orange, que moravam na Escócia, foram convidados pelos revoltosos a participarem da conspiração. Isso porque, o casal era protestante, assim como a maioria dos membros do Parlamento.

Quando, no ano de 1688, as tropas lideradas por Guilherme de Orange invadem a Inglaterra, Jaime II e sua esposa, Maria de Módena, fogem para a França.

Assim, com o apoio do Parlamento e da maioria protestante, Maria Stuart e Guilherme de Orange são coroados reis da Inglaterra um ano após a fuga de Jaime II, em 1889.

Revolução Gloriosa : Consequências

A Revolução Gloriosa deixou importantes marcas na Inglaterra, gerando transformações principalmente em sua política.

A primeira mudança causada pela Revolução foi a queda do absolutismo no país, que passou a ser governado por uma monarquia constitucional com base em princípios liberais. Esse aspecto se tornaria a base para futuras revoluções no país.

Além disso, outra consequência do evento foi a promulgação da Declaração dos Direitos (Bill of Rights), que consolidou a monarquia constitucional parlamentarista como forma de governo oficial da Inglaterra. O documento foi assinado pelo rei e pela rainha antes da coroação de ambos e colocava em vigor algumas medidas que impediriam futuras tentativas de consolidação de qualquer tipo de absolutismo. Por exemplo, o aumento de impostos poderia ser aprovado apenas com o consentimento do Parlamento e não somente do rei. Além disso, os monarcas estariam agora proibidos de expropriar propriedades privadas e de coibir a liberdade de expressão.

O documento seguia os ideais da burguesia liberal do país. Além disso, a sua assinatura foi uma forma encontrada para implementar os valores liberais e combater o absolutismo no país, que impedia o desenvolvimento econômico da classe interessada (a burguesia). Podemos afirmar também que a monarquia constitucional foi a base para o acontecimento da Revolução Industrial no país, poucos anos depois.