A Revolução Liberal do Porto: um resumo para suas provas

A Revolução Liberal do Porto foi um evento que aconteceu no ano de 1820, em Portugal, e que desencadearia muitas consequências não somente para o país, mas também para o Brasil.

O acontecimento é muito explorado pelas questões de história do Brasil das mais variadas provas do país. Entre elas, podemos citar o ENEM, os vestibulares, os vestibulares militares e alguns concursos.

Revolução Liberal do Porto: Definição

A Revolução Liberal do Porto foi um movimento político que ocorreu em Portugal no ano de 1820.

A Revolta possuía caráter liberal e anti-absolutista. Além disso, pode-se afirmar que o evento trouxe consequências tanto paras Portugal como para o Brasil.

Revolução Liberal do Porto: Antecedentes Históricos

No início do século XX, D. João VI havia fugido, junto de seus familiares e de membros da corte, para o Brasil, no episódio que ficaria conhecido como Fuga da Família Real Portuguesa de 1808.

Soma-se a isso o fato de Napoleão Bonaparte já ter sido derrotado há 5 anos acabando com a hegemonia do Império Francês sobre a Europa. Nesse contexto, os ingleses, que haviam ajudado na Fuga da família real, estavam praticamente comandando a vida política de Portugal. Os portugueses, insatisfeitos com a situação e com o domínio estrangeiro, achavam que o melhor para o país seria que D. João VI retornasse o mais breve possível. Porém, o rei adiava o seu retorno a cada dia.

No ano de 1817, um grupo formado por maçons e oficiais do exército, indivíduos chamados de “liberais”, se rebelou e iniciou uma série de protestos na cidade de Lisboa. Os manifestantes eram contrários à ocupação inglesa e e se autoproclamaram regentes do Reino. Porém, o movimento logo ganhou adeptos por todo o país: os portugueses liberais pediam a promulgação de uma Constituição e a volta do seu rei, que estava no Brasil.

Revolução Liberal do Porto: O evento

Os soldados e a população marcharam juntos e clamavam por uma nova Constituição, pelo fim da interferência britânica e pela volta de D. João

O movimento chega até a cidade de Porto. Lá, os manifestantes são totalmente contrários à permanência da corte portuguesa no Brasil. Dessa forma, os membros da revolta, intrigantes da nobreza, da Igreja e do exército, formam o grupo que ficou conhecido como Junta Provisória do Governo Supremo do Reino.

A Junta redigiu o Manifesto da Nação Portuguesa aos Soberanos e Povos da Europa. Através desse documento, os revoltosos reafirmavam a necessidade de fidelidade do rei ao seu país e exigiram a promulgação de uma nova Constituição que deveria limitar o poder do soberano e atribuir mais poder aos membros da burguesia e da nobreza, de forma análoga ao que havia sido feito em 1215 na Inglaterra, com a criação da Magna Carta.

Além disso, o documento exigia que o Brasil voltasse para a sua condição de colônia de Portugal. Vale lembrar que a partir de 1815 o Brasil se tornava um reino participante do “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves”.

Revolução Liberal do Porto: Desfecho

D. João VI decidiu atender as reivindicações dos manifestantes e proclamou que uma nova Constituição seria redigida para Portugal. Além disso, ficou decidido que a corte portuguesa retornaria para Portugal.

A Revolução seria responsável também por acabar com o absolutismo em Portugal.

Além disso, as decisões de D. João desencadeariam uma série de consequências para Portugal e para o Brasil. Dentre elas, podemos destacar a Independência de nosso país, que aconteceria dois anos depois.