Riachuelo abre novas vagas de emprego pelo país; veja áreas

A Riachuelo oferece vagas de emprego com remuneração e benefícios! São várias oportunidades disponíveis na função de Assistente de Vendas (Telefonia). Veja, a seguir, todas as informações para se candidatar a uma das vagas abertas!

Riachuelo de Curitiba tem vagas de emprego

Riachuelo de Curitiba anuncia abertura de novas oportunidades de emprego. As vagas abertas são para o cargo de Assistente de Vendas, dentro do departamento de telefonia. As informações sobre a faixa salarial não foram divulgadas pela corporação, mas alguns benefícios foram citados. Dentre eles, estão:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale refeição;

Programa de treinamentos;

Vale transporte;

Convênio com empresas parceiras;

Participação nos lucros.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas disponíveis, devem possuir ensino médio completo, interesse no ramo tecnológico, disponibilidade de horário e experiência com vendas de celulares (desejável). As principais tarefas dos contratados dentro da função serão realizar atendimento aos clientes, oferecer o cartão Riachuelo, cumprir metas estabelecidas, manter a organização no setor, lidar com o sistema operacional de vendas, entre outras atividades.

Inscrição

Os interessados em uma das vagas disponíveis na Riachuelo de Curitiba, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

É importante lembrar que as oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Contando com mais de 40 mil profissionais, a Riachuelo de Curitiba tem vagas de emprego e é uma corporação que opera dentro do ramo de varejo e tem como principal objetivo democratizar a moda no território nacional. Encontre todos os produtos e informações sobre a Riachuelo no site oficial da empresa!

