Riachuelo anuncia 82 novas vagas de emprego pelo país

A Riachuelo anuncia várias vagas de emprego para TODO BRASIL. São 82 novas oportunidades divulgadas pela empresa, que está em busca de profissionais comprometidos com bons resultados. As lojas Riachuelo contam com muitos benefícios e faixa salarial compatível com o mercado. Veja, a seguir, como se inscrever e fazer parte de uma empresa de muito sucesso!

Riachuelo anuncia mais de 80 vagas de emprego pelo país!

São 82 novas oportunidades anunciadas pela Riachuelo, que está à procura de profissionais competentes e responsáveis. A contratação na empresa gera benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados da empresa, programa de treinamentos, vale-refeição, vale-transporte e outros. Dentre as possibilidades abertas, estão os novos cargos de:

Líder de Atendimento;

Assistente de Vendas e Merchandising;

Líder de Vendas e Merchandising;

Supervisor de Atendimento;

Monitor de Loja;

Operador de Caixa;

Consultor Regional de Gente;

Líder de Patrimônio;

Líder de Vendas (Telefonia);

Coordenador de Proteção de Dados;

Assistente Administrativo;

Líder de Estoque;

Líder de Vendas (perfumaria);

Vendedor;

Vendedor Responsável;

Gerente de Vendas;

e muitos outros.

Todas as oportunidades podem sofrer alterações a qualquer instante, em razão da contratação imediata dos colaboradores. Veja, a seguir, como realizar sua inscrição!

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados em manter a carteira assinada e garantir os benefícios que a Riachuelo anuncia, podem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar currículo atualizado! A empresa está divulgando novas vagas essa semana e quer realizar a contratação de seus novos colaboradores o quanto antes.

