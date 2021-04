Ricardo Costa, amigo de Arthur do BBB21, analisa trajetória do capixaba no jogo e fala sobre Paredão: ‘Não teve nenhuma atitude para prejudicar alguém’ | fora da casa

Para Ricardo Costa, amigo do instrutor de crossfit, já faz tempo que o capixaba é alvo da maioria dos colegas de confinamento. Na opinião dele, os outros brothers não se dão a oportunidade de conhecer Arthur por questões de jogo:

“A maioria da casa já o tem como foco de votos há bastante tempo, apesar de se darem bem com ele, buscar estabelecer essa relação de amizade, as pessoas se uniram de tal forma, que não lhe dão oportunidade de ser parte do grupo efetivamente, o que, para eles, é mais cômodo”.

Olhando para a trajetória de Arthur no jogo, dá para perceber que, do início do programa até aqui, ele teve alguns desentendimentos com dois confinados: Fiuk e Juliette. No Jogo da Discórdia da semana passada, rolou até uma treta entre eles. Na visão de Ricardo, essas discussões acabam mostrando o quanto o amigo está sendo sincero: “Arthur é um cara de coração imenso, o ‘lado explosivo’ dele só comprova que ele está sendo verdadeiro, ‘gente como a gente’, afinal, quem nunca teve seus momentos explosivos, de cabeça quente, mágoa…”.

E será que há chances de uma reconciliação final entre os três?

“Arthur sempre se mostrou aberto para isso. Com o Fiuk, acho que a maior dificuldade está partindo dele mesmo. Com relação a Juliette, eles são tipo irmãos, que se amam mas se provocam, entende? Porém, dentro da dinâmica do jogo, para ela fica mais fácil votar nele e, em contrapartida, ele acaba devolvendo o voto”.

E, falando em voto, para tentar se livrar do Paredão, o capixaba acabou votando em um brother que tem estado mais próximo a ele ultimamente, Gilberto. Segundo Ricardo, o pernambucano não é opção de voto do instrutor de Crossfit, mas, naquele momento, ele precisava tentar se salvar da berlinda:

“Arthur, de fato, não tinha Gilberto como opção de voto, mas acreditava que Viih Tube e Thaís poderiam ir no Gil, e seria a única forma dele tentar escapar no Paredão. Infelizmente, estamos na reta final do jogo e se faz necessário votar, às vezes, em pessoas próximas que gostamos para nos livrarmos do Paredão. Então, apesar de ter sido difícil, ele sabia que não tinha outra opção”.

Aliás, para Ricardo, além de Gilberto não ser voto direto de Arthur, ainda há uma chance de nascer uma aliança forte entre eles, Caio e Pocah, que já são bem ligados ao crossfiteiro: “Acredito que, com o resultado desse Paredão, exista até a possibilidade de uma maior proximidade do Gil com eles, nem que seja para se defender”.

E, nessas últimas semanas de programa, todo mundo só consegue pensar em uma coisa: na Final. Na opinião de Ricardo, são inúmeros os motivos pelos quais o amigo merece chegar lá e ganhar o prêmio. Aqui estão alguns deles:

“Arthur, em todo o jogo, sempre foi transparente, verdadeiro, jogou com o coração, não teve nenhuma atitude de caso pensado para prejudicar ou manipular alguém. Errou, acertou, mas ele se mostra dia após dia como é aqui fora, um cara cheio de valores, amável, acolhedor, amigo, sincero, fala na cara e não esconde o que pensa”.

