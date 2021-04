Ricardo Graça valoriza papel de Cano no Vasco

Na partida contra o Resende, vitória por 3 a 1, o argentino Germán Cano chegou aos 29 gols e se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa vascaína neste século. O zagueiro Ricardo Graça revelou ser amigo do camisa 14 desde de sua chegada na última temporada, falou sobre a marca atingida pelo companheiro de equipe e elogiou o atacante argentino.

“Sou amigo dele desde que chegou ao clube. O Cano é um atleta excepcional, trabalha muito, é sempre um dos primeiros a chegar no CT e está sempre se cobrando para melhorar ainda mais. Ainda bem que jogo ao lado dele, porque ele dentro da área é realmente bem diferenciado. Com apenas um toque na bola ele decide uma partida, precisa de apenas uma chance para matar o jogo. Fico muito feliz em estar jogando ao lado dele e mais feliz ainda pelos gols marcado por ele, que isso ajuda bastante a gente ali atrás. Quando temos um centroavante onde sabemos que a qualquer momento ele pode decidir a partida e logo ele faz um gol, fica mais fácil para desempenhar nosso papel”, comentou Ricardo.

Ricardo Graça já desponta como um dos líderes do elenco do Vasco. Com apenas 24 anos, o jogador tem se destacado pelo comando do time dentro de campo. Até mesmo nos treinos é um dos mais participativos. É comum vê-lo trocando ideia de igual para igual com os mais experientes do grupo, como o também zagueiro Leandro Castán e Germán Cano. Assim o jogador mandou o recado para os mais veteranos, avisando que está disposto a se impor sempre que preciso pelo bem do Vasco.

“Apesar de ser bem jovem, sou bastante rabugento. Não gosto de perder no treino, quero vencer sempre. Muito por isso acabo discutindo com alguém mais velho ou mais novo. Sempre que posso, procuro dar algumas dicas para os meninos. Outros jogadores que são líderes aqui do grupo como Castan, Vanderlei, Marquinhos Gabriel, Zeca e o Cano, que são mais experientes e possuem uma rodagem maior, estão sempre ajudando os meninos da base também. Mas assim, a garotada hoje já vem cheia de personalidade, contra o Resende mesmo o Caio Eduardo entrou bem demais na partida, Arthur também fez sua estreia e foi bem. Essa rapaziada já sabe o que fazer, eles têm todo o nosso apoio e tudo que aquilo que eles precisarem, nós estaremos dispostos a ajudar. Eles foram campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil Sub-20, então estão bastante calejados e todos sabem que tem qualidade, uma hora vai surgir a oportunidade para demonstrarem o melhor deles”, finalizou.

Com Ricardo Graça à disposição o Vasco enfrenta o Madureira neste sábado, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, Conselheiro Galvão, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela rodada de ida das semifinais da Taça Rio.