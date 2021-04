Richarlison, do Everton, revela sonho de criança, ‘cobra’ repórter da ESPN Brasil e aposta em fim de superjejum

O Everton pode viver uma temporada dos sonhos na Premier League. Vivos na disputa pela vaga na Uefa Champions League, o time pode quebrar uma sequência de 51 anos longe do torneio. Em entrevista exclusiva à ESPN, concedida ao repórter João Castelo Branco, Richarlison revelou a expectativa por estar na competição.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Significaria muita coisa. Até porque o clube já tem bastante tempo que não disputa a Champions, então, vai ser muito bom, para os torcedores, também. Eu acho que vai ser bom e que a gente vai lutar para conseguir essa vaga para o clube e para o torcedor”, disse.

“Champions League é sonho de criança. E eu já deixei bem claro que sou louco para disputar. A idade vai passando e a gente quer ir disputando os melhores campeonatos”, completou.

A cinco pontos da zona de classificação, o time ainda busca tirar essa diferença, com Chelsea, West Ham e Liverpool na disputa. O brasileiro, porém, vê a briga em aberto.

play 0:42 ‘Sonho de criança; sou louco para jogar uma’; completou o atacante do Everton

“A gente está a cinco pontos da zona de classificação para a Champions e tem confronto direto, ainda. A gente vai brigar por essa vaga. Na Europa League, a gente está mais próximo, mas a gente quer a Champions. Temos 11 ou 10 jogos, mas vamos lutar até o final, porque esse é o nosso objetivo desde quando começou a temporada”, avaliou.

Nesta reta final, o posicionamento de Richarlison se modificou dentro de campo. O atacante revelou que o movimento foi um pedido pessoal ao técnico Carlo Ancelotti, por querer fazer mais gols.

“Ele mudou, porque eu estava defendendo muito, estava junto com o Mina, já. E eu falei para ele que queria estar mais próximo do gol adversário, estar marcando gols e foi onde ele mudou”, revelou.

Em sua posição, porém, o brasileiro ainda encara a competição de Calvert-Lewin, centroavante inglês que é outro destaque do Everton. A relação entre os dois, porém, supera essa questão.

“Eu e Dominic estamos há três anos atuando juntos. E a gente se conhece muito bem ali na frente. Temos muitos gols nessa temporada e eu espero que possamos manter a nossa fase artilheira”, apontou.

play 0:38 Atacante do Everton conversou com João Castelo Branco sobre sua relação com o técnico italiano

Além do crescimento do elenco, para os próximos anos, o Everton mudará de estádio, buscando o desenvolvimento. O brasileiro disse estar impressionado com o projeto divulgado pelo clube nas redes sociais e vê que este seja um ponto que vai elevar o tamanho da equipe.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“(O clube) Parece animado. Esses dias, eu fiquei vendo o vídeo que eles divulgaram no Twitter e dá uma sensação de orgulho do clube. Porque a gente sabe da história do Goodison Park. E o clube construir um estádio desse tamanho, vai crescer mais ainda”, afirmou.

No fim, após o encerramento da conversa, Richarlison ainda tirou onda com João Castelo Branco sobre seu cachecol em sua homenagem, brincando que o repórter chegou a tirá-lo em um programa e que achou que tinha sido ‘sacado’.

play 0:34 Em entrevista exclusiva, atacante do Everton se divertiu com o correspondente João Castelo-Branco

“Gostei do cachecol aí atrás. Achei que você tinha tirado. Esses dias vi você na ESPN e não tava aí, pensei: ‘O cara me sacou mesmo, hein”, finalizou.