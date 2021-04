Richarlison se comove com fã mirim e faz alegria de criança com presente após cena inusitada

O craque do Everton , Richarlison, conquistou a torcida dos Toffees não só pelas boas atuações dentro de campo e pelo jeito engraçado de comemorar seus gols com a famosa ‘dancinha do pombo’, mas também por atitudes que vão além das quatro linhas.

Charlie, de 7 anos, é torcedor do Everton e tão fã do atacante que implorou à sua mãe que fossem até a frente da casa do brasileiro para dar uma olhada… O que eles não esperavam era que o craque estivesse na janela e que ainda acenasse para eles.

Quando o menino e sua mãe iam embora, Richarlison pediu para que esperassem, pois tinha uma surpresa para o mini-torcedor. O jogador deu de presente uma camisa do time autografada e ainda posou para fotos com o fã mirim.

O time de Charlie e de Richarlison vem de três derrotas seguidas na Premier League para o Chelsea, Burnley e Manchester City e busca recuperação diante do Crystal Palace, nesta segunda-feira (5).

O clube de Merseyside ocupada a oitava posição, mas está a apenas cinco pontos do quarto colocado Chelsea com um jogo a menos – portanto, ainda com chances reais de se classificar para as competições europeias.