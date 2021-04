Richarlison tem grande atuação, James Rodríguez deixa o seu, mas ex-Chelsea marca no fim e garante empate do Crystal Palace contra o Everton

O Everton ainda não conseguiu voltar a vencer na Premier League. Nesta segunda-feira (5), no Goodison Park, em jogo válido pela rodada 30, os Toffees empataram em 1 a 1 com Crystal Palace após levarem o gol de empate já no fim da partida.

Com o resultado, os donos agora estão há três rodadas consecutivas sem vencer no Campeonato Inglês e foram a 47 pontos, permanecendo em 8º na tabela da competição, dois pontos atrás de West Ham (7º), Liverpool (6º) e Tottenham (5º), que têm um jogo a mais.

Já o Crystal Palace, que havia vencido o West Brom na rodada passada, somou também um ponto e segue em 12º na tabela de classificação, com os mesmos 38. A distância para os dez primeiros colocados pode aumentar ainda mais com o decorrer da rodada.

Na próxima rodada, enquanto os Toffees visitam o Brighton, fora de casa, na segunda-feira (12), o Crystal Palace recebe o Chelsea, no próximo sábado (10).

James marca, mas Everton leva gol de empate no fim

No primeiro tempo praticamente só deu Everton. Foram os donos da casa que criaram as melhores chances desde os primeiros minutos. A primeira chegada perigosa aconteceu aos cinco minutos, após bobeada de Milivojevic, que perdeu a bola no meio-campo e André Gomes recuperou a posse, avançando em contra-ataque. O português tocou para Richarlison, que entrou dentro da área e tocou para Calvert-Lewin, que dominou mal e perdeu grande chance de inaugurar o placar.

Aos 22 minutos, os Toffees tiveram mais uma grande chance, em outro lance que envolveu Richarlison e André Gomes. O meio-campo português roubou a bola de Jordan Ayew no campo de defesa e tocou de bate-pronto para o brasileiro, que parou em duas bolas defesas do goleiro espanhol Guaita.

Quando o cronômetro marcava 31 minutos, os donos da casa tiveram uma baixa importante. André Gomes, que vinha muito bem na partida, se machucou e sem condições de permanecer em campo, precisou ser substituído pelo técnico Carlo Ancelotti. No seu lugar, entrou o islandês Sigurdsson.

Aos 40 minutos, o clima esquentou entre os jogadores do Everton. Lucas Digne e Richalison tiveram uma pequena discussão para decidirem quem cobraria uma falta bem próxima à área. O brasileiro não quis saber e pegou a bola. Na cobrança, porém, o camisa 7 acabou mandando para a foram desperdiçando mais uma boa chance na primeira etapa, que assim terminou em 0 a 0.

Na volta para a etapa final, o Everton enfim inaugurou o marcador. Aos 11 minutos, em jogada que contou com belo toque de letra de Richarlison para Digne, o francês deu passe para Sigurdsson, que tentou finalizar, mas Guaita defendeu. No rebote, Coleman tocou rasteiro para James Rodríguez, dentro da área, que chegou batendo de chapa na bola, agora sem chances para o arqueiro espanhol.

Aos 13 minutos, Richarlison, mais uma vez em grande jogada, deu toque genial para Calvert-Lewin ampliar o placar para o Everton, mas o camisa 9 desperdiçou chance importante.

E como diz o ditado, “quem não faz, leva”. E foi exatamente o que aconteceu. Aos 41 minutos, Batshuayi, que entrou no segundo tempo, deixou tudo igual no Goodison Park, fazendo o Crystal Palace levar um pontinho para casa.

Batshuayi marcou o gol de empate do Crystal Palace contra o Everton, pela Premier League Getty Images

Everton 1 x 1 Crystal Palace





GOLS: James Rodríguez (Everton); Batshuayi (Crystal Palace)

EVERTON: Olsen; Keane, Yerry Mina e Holgate; Coleman (Godfrey), Tom Davies, André Gomes (Sigurdsson) e Lucas Digne; James Rodríguez (Gbamin), Calvert-Lewin e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

CRYSTAL PALACE: Guaita; Ward, Kouyaté, Gary Cahill e Van Aanholt; Jordan Ayew (Batshuayi), Milivojevic, Riedewald (Sclupp) e Eze; Benteke (Jean-Philippe Mateta) e Zaha. Técnico: Roy Hodgson

– O Everton não vence há 4 jogos na temporada

– Na Premier League, os Toffees agora vêm de 3 jogos consecutivos sem vitória

– James Rodríguez marcou seu 6º gol na temporada, todos pelo Campeonato Inglês

– O Crystal Palace não perde há 2 jogos na Premier League

Classificação

Everton, 8º lugar, 47 pontos

Crystal Palace, 12º lugar, 38 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo nos próximos dias pela Premier League.

Sábado, 10/04, 13h30*, Crystal Palace x Chelsea

Segunda-feira, 12/04, 16h15*, Brighton x Everton

*horário de Brasília